"Azəripək" "Azərxalça"ya birləşdirilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda ipəkçiliyin və xalçaçılığın inkişafı, milli sənətkarlıq irsinin qorunması və təbliği üzrə əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb.
1news.az xəbər verir ki, fərmana əsasən, "Azərxalça" ASC "Azəripək" ASC-nin ona qoşulması formasında yenidən təşkil edilir.
Cəmiyyətin baramaçılığın damazlıq işini təşkil etməsi məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Qax Rayon Damazlıq İpəkçilik Stansiyası əmlakı ilə birlikdə onun tabeliyinə verilir.
Bununla da, "Azəripəy"in dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirilməsi prosesi dayandırılır.
Cəmiyyət ölkədə ipəkçiliyin və xalçaçılığın inkişafını, təbliğini və təşviqini, bu sahədə istehsal, emal, satış və ixrac fəaliyyətinin həyata keçirilməsini, xammal bazasının inkişaf etdirilməsini, milli sənətkarlıq irsinin qorunmasını və bu sahələrdə fəaliyyətin vahid mərkəzdən əlaqələndirilməsini təmin edən kommersiya hüquqi şəxsidir;
Cəmiyyət "Azəripəy"in hüquqi varisidir, onun bütün hüquqları və öhdəlikləri, habelə əmlakı Cəmiyyətə keçir;
Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi 3 üzvdən – sədr və onun 2 müavinindən ibarət İdarə Heyəti həyata keçirir.