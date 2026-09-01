 Pezeşkian ŞƏT sammitində yeni təhlükəsizlik təhdidlərinə qarşı birgə mübarizəyə çağırış edib | 1news.az | Xəbərlər
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Pezeşkian ŞƏT sammitində yeni təhlükəsizlik təhdidlərinə qarşı birgə mübarizəyə çağırış edib

First News Media09:49 - Bu gün
Pezeşkian ŞƏT sammitində yeni təhlükəsizlik təhdidlərinə qarşı birgə mübarizəyə çağırış edib

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian terrorizm, ekstremizm və yeni təhlükəsizlik təhdidlərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) institusional və ekspert potensialının gücləndirilməsinin vacibliyini bildirib.

1news.az ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Məsud Pezeşkian Bişkekdə keçirilən ŞƏT Sammitində bildirib.

Onun sözlərinə görə, güc tətbiqinə əsaslanan yanaşmaların davam etdirilməsi təkcə ayrı-ayrı dövlətlərin təhlükəsizliyinə deyil, həm də bütövlükdə regionun və dünyanın sabitliyinə təhdid yaradır.

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