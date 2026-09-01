 Bu gündən Azərbaycanda balıq ovu mövsümü açıq elan olunur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu gündən Azərbaycanda balıq ovu mövsümü açıq elan olunur

First News Media12:47 - Bu gün
Bu gündən Azərbaycanda balıq ovu mövsümü açıq elan olunur

Kürüləmə dövrü ilə əlaqədar sənaye məqsədli balıq ve diger su bioresurslarının ovuna qoyulmuş moratoriumun müddəti başa çatır.

1news.az xəbər verir ki, sentyabrın 1-dən müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq balıq ovu müddəti açıq elan olunur.

Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 2 iyun tarixli 243 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları"na əsasən, kürüləmə dövrü ilə əlaqədar sənaye məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovuna Xəzər dənizində, Kür çayında, Sarısu gölündə, Mingəçevir, Şəmkir, Araz və Yenikənd su anbarlarında tətbiq olunan moratorium sentyabrın 1-də başa çatır.

Beləliklə, bu gündən etibarən qeyd olunan su hövzələrində balıq ovu fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün mövsüm açıq elan olunur. Balıq ovu ilə məşğul olan şəxslərin mövcud qaydaları diqqətlə nəzərə alması və ov fəaliyyətini yalnız qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirməsi vacibdir.

Qanunsuz balıq ovunun qarşısının alınması və su bioresurslarının mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Balıqçılıq və Akvakulura Mərkəzinin və Daxili İşlər Nazirliyinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Xəzər dənizinin Azərbaycana mənsub bölgəsində və ölkənin daxili su hövzələrində mütəmadi nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. Nəzarət tədbirləri çərçivəsində balıq ovu qaydalarına əməl olunmasına, qanunsuz ov hallarının qarşısının alınmasına və su bioresurslarının qorunmasına diqqət yetirilir.

Xatırladaq ki, balıq və digər su bioresurslarının ov qaydalarının pozulmasına, o cümlədən qanunsuz ovlanmasına görə təqsirkar şəxslər İnzibati Xətalar Məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

Balıqçılıq və Akvakulura Mərkəzi balıq ovu ilə məşğul olan bütün fiziki və hüquqi şəxsləri müəyyən edilmiş qaydalara əməl etməyə, qadağan olunmuş vaxtlarda və qadağan olunmuş alətlərlə balıq ovlamaqdan çəkinməyə, həmçinin müvafiq balıqovlama bileti olmayan vətəndaşları su hövzələrində ovla məşğul olmamağa çağırır.

Eyni zamanda, vətəndaşların su hövzələrində rast gəldikləri qanunsuz balıq ovu halları barədə Balıqçılıq və Akvakulura Mərkəzinə və Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinə məlumat vermələri xahiş olunur. Vətəndaşların bu istiqamətdə göstərəcəyi dəstək balıq ehtiyatlarının mühafizəsinə və qanunsuz ov hallarının qarşısının alınmasına töhfə verəcək.

Paylaş:
65

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev “ŞƏT plyus” formatında görüşdə iştirak edir - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov Bişkekdə Pakistan XİN rəhbəri ilə görüşüb

Cəmiyyət

Vüsal Şilderin qətli: Cinayəti təşkil etməkdə təqsirləndirilən şəxsin işi 13 il sonra məhkəməyə göndərildi - TƏFƏRRÜAT

Cəmiyyət

Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə üçün icazə necə alınmalıdır? - Qaydalar açıqlandı

Cəmiyyət

Sudan istifadəyə görə yeni ödənişlər qüvvəyə mindi – MƏBLƏĞLƏR

Qəbələyə istirahətə gedən qadın hovuzda ölü tapıldı

Ceyhun Bayramov Bişkekdə Pakistan XİN rəhbəri ilə görüşüb

Sabahın havası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

Polad Bülbüloğlunun üçüncü həyat yoldaşı kimdir? – FOTO

Bakı Qızlar Universitetinin tələbələri köçürülüb

Sabah 35 dərəcə isti olacaq, güclü külək əsəcək

“McDonald’s Azərbaycan” “Nizami Mall”-da yeni restoran açıb - FOTO

Son xəbərlər

Sudan istifadəyə görə yeni ödənişlər qüvvəyə mindi – MƏBLƏĞLƏR

Bu gün, 13:45

Meksikada polis idarəsinə bombalı avtomobillə hücum: 10 yaralı

Bu gün, 13:45

Qəbələyə istirahətə gedən qadın hovuzda ölü tapıldı

Bu gün, 13:31

Ceyhun Bayramov Bişkekdə Pakistan XİN rəhbəri ilə görüşüb

Bu gün, 13:25

Sabahın havası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:07

Vüsal Şilderin qətli: Cinayəti təşkil etməkdə təqsirləndirilən şəxsin işi 13 il sonra məhkəməyə göndərildi - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 12:59

Sumqayıtda avtomobil 46 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

Bu gün, 12:52

Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə üçün icazə necə alınmalıdır? - Qaydalar açıqlandı

Bu gün, 12:48

Bu gündən Azərbaycanda balıq ovu mövsümü açıq elan olunur

Bu gün, 12:47

Leysan, külək dolu - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:39

Yəməndə İŞİD-in sözçüsü öldürüldü

Bu gün, 12:32

Azərbaycanın ən böyük turizm şirkətlərindən birinin rəhbəri Polşada həbs edildi

Bu gün, 12:15

Hindistanda fişəng fabrikində partlayış: 11 ölü, 5 yaralı

Bu gün, 12:13

Rusiya Ukraynanı yenidən havadan vurdu: Yüzlərlə PUA və raketlə hücum - FOTO

Bu gün, 11:59

Bişkekdə dövlət və hökumət başçılarına Qırğızıstan Prezidenti adından ziyafət verilib

Bu gün, 11:47

İlham Əliyev Bişkekdə Narenda Modi ilə görüşdü - FOTO

Bu gün, 11:41

Kürdəmirdə 7 min manatlıq qızıl oğurluğu – saxlanılan var

Bu gün, 11:38

Qəbələ-Bakı qatarının yoluna çıxan Ağdaş sakini həyatını itirib

Bu gün, 11:29

İlham Əliyev Peter Pelleqrinini təbrik edib

Bu gün, 11:17

Ceyhun Bayramov Bişkekdə Abbas Əraqçi ilə görüşdü

Bu gün, 11:14
Bütün xəbərlər