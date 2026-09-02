 “Daşınmaz əmlakın dövlət kadastrının aparılması qaydaları” təsdiqlənib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

“Daşınmaz əmlakın dövlət kadastrının aparılması qaydaları” təsdiqlənib

First News Media13:50 - Bu gün
“Daşınmaz əmlakın dövlət kadastrının aparılması qaydaları” təsdiqlənib

Prezident İlham Əliyev "Daşınmaz əmlakın dövlət kadastrının aparılması qaydaları"nı təsdiqləyib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Qaydalar "Daşınmaz əmlakın dövlət kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında" qanunun 5.3-cü maddəsinə uyğun olaraq hazırlanıb və daşınmaz əmlakın dövlət kadastrı sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir.

Daşınmaz əmlakın kadastr uçotuna alınması daşınmaz əmlakın kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin dövlət kadastrına daxil edilməsi ilə onun mövcudluğunun dövlət tərəfindən müəyyən edilməsidir.

Dövlət kadastrı Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir. Onu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti "Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı" informasiya sistemi vasitəsilə aparır.

Daşınmaz əmlaka dair sahəvi kadastrlarda saxlanılan məlumatlar Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə dövlət kadastrına inteqrasiya edilir.

Dövlət kadastrı Qanunun 4-cü maddəsində təsbit edilmiş prinsiplər əsasında tərtib edilir və aparılır.

Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar Qanunda və digər normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan mənaları ifadə edir.

İlham Əliyev həmçinin daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində saxlanılan məlumatların tərkibini təsdiq edib.

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