 Qəbələdə güclü sel Laza yolunu dağıtdı: Turistlərin kəndə girişi məhdudlaşdırıldı - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Qəbələdə güclü sel Laza yolunu dağıtdı: Turistlərin kəndə girişi məhdudlaşdırıldı - FOTO

10:54 - Bu gün
Qəbələdə güclü sel Laza yolunu dağıtdı: Turistlərin kəndə girişi məhdudlaşdırıldı - FOTO

Ötən gün Qəbələ rayonunun dağlıq ərazilərinə yağan güclü leysan yağışları Qəbələ-Laza avtomobil yolunda ciddi fəsadlar törədib.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, mütəmadi aparılan bərpa işlərinə baxmayaraq, növbəti güclü yağışların səbəb olduğu sel suları yolun müəyyən hissələrini yuyaraq yararsız hala salıb. Bu səbəbdən nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranıb və əraziyə gələn turistlərin kəndə gedişi məhdudlaşıb.

Qəbələ Rayon Su Meliorasiya Sistemləri İstismarı İdarəsindən verilən məlumata görə, Dəmiraparançaya gələn güclü sel Laza yolunun bir hissəsini tamamilə sıradan çıxarıb. Hazırda idarənin bir ədəd “Shantui SD-22” markalı buldozeri əraziyə cəlb olunub və bərpa işlərinə başlanılıb. Qurum rəsmiləri onu da vurğulayıb ki, hazırda Laza kəndinə gediş-gəlişdə hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Sakinlərin və qonaqların təhlükəsiz hərəkəti alternativ yol vasitəsilə tam təmin edilib. Dağılmış yolun yaxın günlərdə tam bərpa edilərək yenidən istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 102 dollara yaxınlaşır

Mövqe

Pərvanə Vəliyeva: Bu islahatlar Azərbaycanda səhiyyə sisteminin dayanıqlı inkişafına mühüm töhfə verəcək

Mövqe

“Azərbaycan bu gün həm Şərqin, həm də Qərbin ehtiyac duyduğu ölkəyə çevrilib” – MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Şərurlu İsfəndiyarı məhkəməyə verən iş adamına - 13 il həbs

“Biletim.az” portalı üzərindən onlayn bilet alanların sayı açıqlanıb

3 Azərbaycan vətəndaşı Şimali Kiprdə batan gəmi ilə bağlı saxlanılıb

Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

"Mardi Mekan Estate": dəniz kənarında yaşamağın tam vaxtıdır - "PAŞA Real Estate" yeni formatda mənzil seçimlərini sərfəli şərtlərlə təqdim edir

Əli Əsədov turizmlə bağlı qurumlara tapşırıq verdi

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

Uşağın qanında psixotrop dərman aşkarlanıb? – 98 saylı bağçada baş verənlərlə bağlı araşdırma aparılır

Son xəbərlər

Şərurlu İsfəndiyarı məhkəməyə verən iş adamına - 13 il həbs

Bu gün, 14:02

Azərbaycan və Çin arasında bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 13:54

İdeoloji-informasiya savaşı tezislərinin transformasiyası və Azərbaycanın geosiyasi prinsipləri

Bu gün, 13:26

“Biletim.az” portalı üzərindən onlayn bilet alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:24

AMB ödəniş bazarında fəaliyyət göstərən iki şirkəti cərimələyib

Bu gün, 13:06

Alen Simonyan Azərbaycana gələcək

Bu gün, 13:00

Fransada hicab qadağasına qarşı sosial şəbəkələrdə kampaniya başladıldı

Bu gün, 12:53

3 Azərbaycan vətəndaşı Şimali Kiprdə batan gəmi ilə bağlı saxlanılıb

Bu gün, 12:50

Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:36

Bu marşrut xətləri yeni sistemlə işləyəcək

Bu gün, 12:13

Keçmiş gömrük əməkdaşı rüşvət ittihamından bəraət aldı, 5000 manat təzminat ödəniləcək

Bu gün, 12:08

Nepalda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 1 252-yə çatdı

Bu gün, 11:44

Ceyhun Bayramov litvalı həmkarı ilə danışıb

Bu gün, 11:37

Avqustun havanın temperaturu 27 gün iqlim normasından yuxarı olub

Bu gün, 11:32

İlham Əliyev San Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Bu gün, 11:27

Bakı məktəbləri dezinfeksiya olunur - FOTO

Bu gün, 11:26

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

Bu gün, 11:24

ABŞ-da silahlı insident: 2 nəfər öldü, 3 polis yaralandı

Bu gün, 11:13

Qəbələdə güclü sel Laza yolunu dağıtdı: Turistlərin kəndə girişi məhdudlaşdırıldı - FOTO

Bu gün, 10:54

Ötən dövrdə 87 uşaq himayədar ailələrə verilib

Bu gün, 10:45
Bütün xəbərlər