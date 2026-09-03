Qəbələdə güclü sel Laza yolunu dağıtdı: Turistlərin kəndə girişi məhdudlaşdırıldı - FOTO
Ötən gün Qəbələ rayonunun dağlıq ərazilərinə yağan güclü leysan yağışları Qəbələ-Laza avtomobil yolunda ciddi fəsadlar törədib.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, mütəmadi aparılan bərpa işlərinə baxmayaraq, növbəti güclü yağışların səbəb olduğu sel suları yolun müəyyən hissələrini yuyaraq yararsız hala salıb. Bu səbəbdən nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranıb və əraziyə gələn turistlərin kəndə gedişi məhdudlaşıb.
Qəbələ Rayon Su Meliorasiya Sistemləri İstismarı İdarəsindən verilən məlumata görə, Dəmiraparançaya gələn güclü sel Laza yolunun bir hissəsini tamamilə sıradan çıxarıb. Hazırda idarənin bir ədəd “Shantui SD-22” markalı buldozeri əraziyə cəlb olunub və bərpa işlərinə başlanılıb. Qurum rəsmiləri onu da vurğulayıb ki, hazırda Laza kəndinə gediş-gəlişdə hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Sakinlərin və qonaqların təhlükəsiz hərəkəti alternativ yol vasitəsilə tam təmin edilib. Dağılmış yolun yaxın günlərdə tam bərpa edilərək yenidən istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.