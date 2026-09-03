 Çində restoran yanğınında 6 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb | 1news.az | Xəbərlər
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Çində restoran yanğınında 6 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb

Oksana Orucova15:18 - Bu gün
Çində restoran yanğınında 6 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb

Çinin cənubundakı Haynan əyalətinin mərkəzi Haykou şəhərində təmir işləri aparılan restoranda yanğın baş verib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 6 nəfər həyatını itirib, 3 nəfər yaralanıb.

Haykou Yanğınsöndürmə və Xilasetmə Bürosunun yaydığı məlumata görə, yanğın Syuin küçəsində yerləşən və təmir mərhələsində olan restoranda yerli vaxtla saat 14:45 radələrində başlayıb.

Hadisə barədə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə yanğınsöndürmə və xilasetmə qrupları cəlb olunub. Ekipajların müdaxiləsi nəticəsində yanğın saat 15:10-da tam söndürülüb.

Aparılan axtarış-xilasetmə işləri zamanı 6 nəfərin öldüyü, 3 nəfərin isə yaralandığı müəyyən edilib. Yaralıların vəziyyətinin stabil olduğu bildirilib.

Yanğının başvermə səbəbinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə araşdırma başladılıb.

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