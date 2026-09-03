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Cəmiyyət

Azərbaycan Türkiyəyə soğan tədarükünü bərpa edib

First News Media15:41 - Bu gün
Azərbaycan Türkiyəyə soğan tədarükünü bərpa edib

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan 4,8 milyon ABŞ dolları dəyərində 19 min 441 ton soğan ixrac edib.

1news.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 2,7 dəfə, kəmiyyət olaraq – 4,3 dəfə çoxdur.

Hesabat dövründə Azərbaycan Gürcüstana 3,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 41 dəfə çox) 16 min 989 ton (+49 dəfə), Rusiyaya 942 min ABŞ dolları dəyərində (-39 %) 2 min 77 ton (-45 %), İraqa 40 min ABŞ dolları dəyərində 200 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Belarusa 22,3 min ABŞ dolları dəyərində (-75 %) 64,2 ton (-67 %) və Türkiyəyə 21,9 min ABŞ dolları dəyərində 109,5 ton məhsul satıb.

2025-ci ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 25 803 ton soğanın 72,4 %-i Gürcüstanın payına düşüb.

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