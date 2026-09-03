 Rəşad Mahmudov: Tibb işçilərinin maaşlarının artırılması səhiyyənin keyfiyyətinə investisiyadır | 1news.az | Xəbərlər
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Rəşad Mahmudov: Tibb işçilərinin maaşlarının artırılması səhiyyənin keyfiyyətinə investisiyadır

17:02 - Bu gün
Rəşad Mahmudov: Tibb işçilərinin maaşlarının artırılması səhiyyənin keyfiyyətinə investisiyadır

2026-cı il sentyabrın 1-dən Azərbaycanda Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) tabeliyində olan səhiyyə müəssisələrində çalışan tibb işçilərinin əməyinin ödənilməsi ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minib.

İslahat 72 212 tibb işçisini əhatə edir. Əməkhaqqı fondu isə illik 189 milyon manat artırılıb. Əməkhaqqı artımının məbləği işçinin tutduğu vəzifə, ixtisası, iş yükü, fəaliyyətinin nəticələri və regionlarda kadr təminatı nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir.

Əməkhaqlarının artırılması təşəbbüsü Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən tibb işçilərinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onların əməyinə yüksək qiymət verilməsi və səhiyyə sistemində insan kapitalının gücləndirilməsi məqsədilə irəli sürülüb. Prezident İlham Əliyev təşəbbüsü dəstəkləyib və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıq verib.

İslahatı 1news.az-a şərh edən Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov bildirib ki, bu islahatın əhəmiyyəti yalnız əməkhaqqının artırılmasından daha genişdir.

“Şübhəsiz ki, bu təşəbbüs tibb ictimaiyyəti üçün çox mühüm və sevindirici xəbər oldu. Lakin qəbul edilmiş qərara yalnız əməkhaqqının artırılması və tibb işçilərinə sosial dəstək tədbiri kimi baxmazdım. Bunun əhəmiyyəti daha genişdir.

Birincisi, layiqli əməkhaqqı tibb işçilərinin motivasiyasını artırır və ixtisaslı mütəxəssislərin səhiyyə sistemində saxlanılmasına töhfə verir. Tibbdə insan kapitalının xüsusi dəyəri var: müasir avadanlıq almaq, xəstəxana tikmək mümkündür, lakin yüksək ixtisaslı həkimin hazırlanması uzun illər tələb edir.

İkincisi, kadr çatışmazlığının mövcud olduğu istiqamətlərdə və regionlarda mütəxəssislərin stimullaşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu, həmin ərazilərdə artıq çalışan həkimlərin sistemdə saxlanılmasına, eləcə də gənc mütəxəssislərin regionlara cəlb edilməsinə kömək edə bilər. Nəticə etibarilə, müasir xəstəxananın real dəyəri yalnız o zaman ortaya çıxır ki, orada yaradılmış infrastrukturu səmərəli şəkildə istifadə edə biləcək peşəkarlar olsun.

Üçüncüsü, bu islahatın son ünvanı vətəndaşdır. Strateji məqsədimiz ondan ibarətdir ki, insanın Bakı şəhərində və ya Azərbaycanın ən ucqar regionunda yaşamasından asılı olmayaraq, vaxtında və keyfiyyətli tibbi yardıma çıxışı təmin edilsin.

Bununla yanaşı, əməkhaqqının artırılması davamlı tibbi təhsil, peşəkar inkişaf, məsuliyyətin artırılması və tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin obyektiv meyarlarının tətbiqi ilə paralel şəkildə həyata keçirilməlidir. Məhz bu halda maddi stimullaşdırma səhiyyə sisteminin fəaliyyətinin nəticələrində birbaşa əksini tapacaq.

Buna görə də Mehriban Əliyevanın təşəbbüsünə və Prezident İlham Əliyevin bununla bağlı müvafiq tapşırığına yalnız on minlərlə tibb işçisinə dəstək kimi baxmaq olmaz. Bu, səhiyyə sahəsində insan kapitalına, regionlarda tibbin inkişafına və nəticə etibarilə Azərbaycanın hər bir vətəndaşının sağlamlığına və ona göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinə uzunmüddətli investisiyadır”, - Rəşad Mahmudov qeyd edib.

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlardan aydın olur ki, islahatın həyata keçirilməsi tibb işçilərinin sosial rifahının yüksəldilməsinə, tibb peşəsinin cəlbediciliyinin artırılmasına, həkimlərin regionlara cəlb edilməsinin stimullaşdırılmasına, onların fəaliyyətinin nəticələrinin daha obyektiv qiymətləndirilməsinin təmin edilməsinə, həmçinin pasiyentlərin göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətindən məmnunluğunun artırılmasına yönəlib.

Ləman Həsənova

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