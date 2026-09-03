Bu gündən ölkəyə gətirilən mallar manatla bəyan ediləcək
Bu gündən Azərbaycana gətirilən malların gömrük dəyəri Azərbaycan Respublikasının milli valyutası ilə bəyan ediləcək.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilib.
Qanun Prezident İlham Əliyev tərəfindən avqustun 4-də təsdiqlənib və qərara əsasən dərc edildiyi gündən 30 gün sonra - sentyabrın 3-dən qüvvəyə minib.
Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Qanunun 220.3. bəndində bildirilir ki, malların gömrük dəyəri Azərbaycan Respublikasının milli valyutası ilə bəyan edilir. Malların gömrük dəyəri bəyanetməni həyata keçirən şəxs tərəfindən Gömrük Məcəlləsi və "Gömrük tarifi haqqında" Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən olunur.
Malları gömrük məqsədləri üçün dəyərləndirən şəxs onların bəyan edilməsi ilə bağlı sənədləri və məlumatları 3 il ərzində saxlamalı, gömrük orqanları tərəfindən tələb olunduqda, müəyyən edilmiş gömrük dəyərinin dəqiqliyini yoxlamaq üçün bəyanetmə ilə bağlı sənədləri və məlumatları onlara təqdim etməlidir.