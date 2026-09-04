Ötən ay Bakı metrosundan istifadə edənlər azalıb - RƏQƏMLƏR
Bu ilin avqust ayında sərnişinlər metro ilə 13 milyondan çox səfər ediblər.
1news.az "Bakı Metropoliteni" QSC-yə istinadən xəbər verir ki, ötən ay əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,22 % az sərnişin daşınıb.
“Koroğlu” stansiyası 1 400 424 sərnişinə xidmət göstərərək ayın lideri olub.
Avqustun 3-ü 548 751 sərnişinlə ayın ən çox sərnişin daşınan günü olub.
NFC və QR bilet vasitəsilə ümumilikdə 6 802 045 ödəniş həyata keçirilib. Bu göstərici ay ərzində metrodan ödənişli istifadə edən sərnişinlərin 53,5 %-ni təşkil edib və iyul ayı ilə müqayisədə 0,5 % artıb.
“Əlçatan metro” xidməti çərçivəsində 79 sifariş icra olunub.
Xatırladaq ki, “Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən avqustun 15-dən Qırmızı və Yaşıl xətlərin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə başlanılıb. Tikinti işləri təxminən 10-11 ay davam edəcək və və bu müddət ərzində qatarlar “Nizami–28 May” stansiyaları arasında fəaliyyət göstərməyəcək.