Birgünlük ziyarətçilərin Azərbaycanda xərcləri 30 % artıb
Bu ilin yanvar-iyul aylarında turizm məqsədilə Azərbaycana səfər etmiş 907 min 242 turistdən 27 min 926 nəfəri birgünlük ziyarətçi olub.
1news.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30 % çoxdur.
Birgünlük ziyarətçilərin 23 min 888 nəfəri (+29 %) tranzit məqsədilə səfər edib.
Hesabat dövründə 1 367 nəfər (+77,5 % ) işgüzar, 1 358 nəfər (+11,8 %) istirahət və əyləncə məqsədilə, 1 097 nəfər ( +31,8 %) qohum və dostlara baş çəkmək məqsədilə, 113 nəfəri (+34,5 % ) alış-veriş, 103 nəfər ( 2,2 dəfə çox) isə dini ziyarət məqsədilə ölkəyə gəlib.
Ölkələr üzrə ən çox birgünlük ziyarətçi qeyri-qonşu ölkələrin payına düşüb -12 min 102 nəfər (+18,6 %).
Sonrakı yerlərdə 9 min 419 nəfər Rusiya ( +36,4 % ), 5 min 23 nəfərlə Türkiyə (+ 57,1 %), 1 106 nəfərlə Gürcüstan (+28 % ) və 276 nəfərlə İran (-10,1 %) qərarlaşıb.
Rusiya vətəndaşlarından 7 min 804 nəfər (+37,1 % ), Türkiyə vətəndaşlarından isə 3 min 605 nəfər (+53,4 %) Azərbaycandan tranzit keçid üçün istifadə edib.
Birgünlük ziyarətçilər yanvar-iyul aylarında ölkədə ümumilikdə 11 milyon 785,6 min manat xərcləyiblər. Bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 26,8 % çoxdur.
Xərclərin 9 milyon 423,6 min manatı və ya 79,9 %-i nəqliyyat xidmətlərinin payına düşüb. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 26 % çoxdur.
Hesabat dövründə turistlər malların və hədiyyələrin alınmasına 1 milyon 417,5 min manat (+32,8 %), qidalanmaya 904,1 min manat (+26,2 %), mədəniyyət xidmətlərinə 6,2 min manat (+29,1 %), idman və əyləncə xidmətlərinə 3,3 min manat (+43,4 % ), digər xərclərə 30,9 min manat (+32 %) xərcləyiblər.
Ölkələr üzrə ən böyük xərc qeyri-qonşu ölkələrdən gələn ziyarətçilərə məxsus olub - 6 milyon 419,7 min manat (+ 17,4 %), Rusiya vətəndaşları Azərbaycanda 3 milyon 599,7 min manat (+38,7 %), Türkiyə vətəndaşları 1 milyon 271,9 min manat (+57,9 %), Gürcüstan vətəndaşları 385 min manat (+ 28,1 %), İran vətəndaşları 109,3 min manat (- 11,9 %) xərcləyiblər.
Beləliklə, birgünlük ziyarətçilərin böyük hissəsi Azərbaycandan tranzit məqsədilə istifadə edir və onların xərclərinin əsas hissəsi nəqliyyata yönəlir.
Hesabat dövründə Azərbaycana 191 ölkədən 1 milyon 342,6 min və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,2 % az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib.