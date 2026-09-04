Ayıların kəndlərə yaxınlaşması və təsərrüfatlara ziyan vurması hallarının qarşısının alınması müzakirə edilib
Son dövrlər ölkənin müxtəlif bölgələrində, meşə massivləri ətrafında yerləşən yaşayış məntəqələrində ayıların kəndlərə və təsərrüfatlara yaxınlaşması, təsərrüfatlara və heyvanlara ziyan vurması ilə bağlı müraciətlər daxil olur.
1news.az xəbər verir ki, mövcud vəziyyətin səbəblərinin araşdırılması və belə halların qarşısının alınması məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində görüş keçirilib.
Görüşdə ETSN əməkdaşları ilə yanaşı, Milli Elmlər Akademiyasının, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Elm və Təhsil Nazirliyinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, Bakı Dövlət Universitetinin mütəxəssisləri, həmçinin müstəqil yerli və xarici ekoloji təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər.
Görüşün keçirilməsində əsas məqsəd meşəətrafı ərazilərdə ayıların kəndlərə və təsərrüfatlara yaxınlaşması ilə bağlı yaranan halları müzakirə etmək, insanların və təsərrüfatların təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün görüləcək tədbirləri müəyyənləşdirmək, eyni zamanda qonur ayıların mühafizəsini təmin etməkdir.
Görüşdə ayıların kəndlərə və təsərrüfatlara yaxınlaşmasının səbəbləri, bu halların qarşısının alınması yolları və müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunan təcrübələr müzakirə edilib. Həmçinin ölkəmizdə hürküdücü vasitələrdən və digər qabaqlayıcı tədbirlərdən istifadə imkanları nəzərdən keçirilib.
Bununla yanaşı, əhali arasında təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı maarifləndirmə işlərinin aparılması, həmçinin aidiyyəti üzrə rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət olunması məsələləri də müzakirə edilib.
Qeyd olunub ki, tədbirlər müəyyənləşdirilərkən həm insanların təhlükəsizliyi, həm də “Qırmızı Kitab”a daxil edilmiş qonur ayıların mühafizəsi əsas götürüləcək.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti