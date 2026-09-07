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Siyasət

Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edib

First News Media10:32 - Bu gün
Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Braziliyanı təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı XİN "X" hesabında paylaşım edib.

"Braziliya Federativ Respublikasının Milli Günü münasibətilə bu ölkənin xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

 

 

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