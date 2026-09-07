Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Braziliyanı təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı XİN "X" hesabında paylaşım edib.
"Braziliya Federativ Respublikasının Milli Günü münasibətilə bu ölkənin xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
Warm congratulations to the people and the Government of the Federative Republic of Brazil on the occasion of the National Day!
Happy National Day! 🇦🇿🇧🇷@ItamaratyGovBr pic.twitter.com/HPBn8l2PhU — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 7, 2026
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