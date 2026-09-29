 UEFA Millətlər Liqası: Çexiya İngiltərəni, İspaniya Xorvatiyanı qəbul edəcək | 1news.az | Xəbərlər
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UEFA Millətlər Liqası: Çexiya İngiltərəni, İspaniya Xorvatiyanı qəbul edəcək

1news Redaksiyası09:29 - Bu gün
UEFA Millətlər Liqası: Çexiya İngiltərəni, İspaniya Xorvatiyanı qəbul edəcək

UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, A, B və C Liqalarında ümumilikdə 10 matç baş tutacaq.

A Liqasında İngiltərə millisi Çexiyanın qonağı olacaq. İspaniya isə Xorvatiyanı qəbul edəcək.

UEFA Millətlər Liqası

II tur

29 sentyabr

A Liqası

3-cü qrup

22:45. Çexiya - İngiltərə

22:45. İspaniya - Xorvatiya

Xal durumu: İspaniya - 3, Xorvatiya - 3, İngiltərə - 0, Çexiya - 0.

B Liqası

1-ci qrup

22:45. Şotlandiya - İsveçrə

22:45. Sloveniya - Şimali Makedoniya

Xal durumu: İsveçrə - 3, Şotlandiya - 1, Sloveniya - 1, Şimali Makedoniya - 0.

C Liqası

1-ci qrup

20:00. Finlandiya - Belarus

22:45. San Marino - Albaniya

Xal durumu: Finlandiya - 3, Albaniya - 3, Belarus - 0, San Marino - 0.

3-cü qrup

20:00. Moldova - Farer adaları

22:45. Slovakiya - Qazaxıstan

Xal durumu: Slovakiya - 3, Farer adaları - 1, Qazaxıstan - 1, Moldova - 0.

4-cü qrup

22:45. Bolqarıstan - Estoniya

22:45. Lüksemburq - İslandiya

Xal durumu: Lüksemburq - 3, Estoniya - 1, İslandiya - 1, Bolqarıstan - 0.

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