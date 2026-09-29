UEFA Millətlər Liqası: Çexiya İngiltərəni, İspaniya Xorvatiyanı qəbul edəcək
UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, A, B və C Liqalarında ümumilikdə 10 matç baş tutacaq.
A Liqasında İngiltərə millisi Çexiyanın qonağı olacaq. İspaniya isə Xorvatiyanı qəbul edəcək.
UEFA Millətlər Liqası
II tur
29 sentyabr
A Liqası
3-cü qrup
22:45. Çexiya - İngiltərə
22:45. İspaniya - Xorvatiya
Xal durumu: İspaniya - 3, Xorvatiya - 3, İngiltərə - 0, Çexiya - 0.
B Liqası
1-ci qrup
22:45. Şotlandiya - İsveçrə
22:45. Sloveniya - Şimali Makedoniya
Xal durumu: İsveçrə - 3, Şotlandiya - 1, Sloveniya - 1, Şimali Makedoniya - 0.
C Liqası
1-ci qrup
20:00. Finlandiya - Belarus
22:45. San Marino - Albaniya
Xal durumu: Finlandiya - 3, Albaniya - 3, Belarus - 0, San Marino - 0.
3-cü qrup
20:00. Moldova - Farer adaları
22:45. Slovakiya - Qazaxıstan
Xal durumu: Slovakiya - 3, Farer adaları - 1, Qazaxıstan - 1, Moldova - 0.
4-cü qrup
22:45. Bolqarıstan - Estoniya
22:45. Lüksemburq - İslandiya
Xal durumu: Lüksemburq - 3, Estoniya - 1, İslandiya - 1, Bolqarıstan - 0.