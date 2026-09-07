Tərtərdə 52 yaşlı kişi hər iki ayağından güllələnib - YENİLƏNİB
Tərtərdə 52 yaşlı kişinin güllələnməsi ilə bağlı şübhəli şəxs saxlanılıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 21 yaşlı Hüsən Mirzəzadə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Qeyd edək ki, hadisə Şıxarx qəsəbəsində baş verib. 1974-cü il təvəllüdlü Məzahir Yusifov hər iki ayağından güllə yarası alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
11:58
Tərtər sakini odlu silahdan açılan atəş nəticəsində xəsarət alıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Şıxarx qəsəbəsində qeydə alınıb.
1974-cü il təvəllüdlü Məzahir Yusifov hər iki ayağından tüfənglə vurulub.
Yaralı Tərtər Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.