 Tərtərdə 52 yaşlı kişi hər iki ayağından güllələnib - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Tərtərdə 52 yaşlı kişi hər iki ayağından güllələnib - YENİLƏNİB

First News Media12:05 - Bu gün
Tərtərdə 52 yaşlı kişi hər iki ayağından güllələnib - YENİLƏNİB

Tərtərdə 52 yaşlı kişinin güllələnməsi ilə bağlı şübhəli şəxs saxlanılıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 21 yaşlı Hüsən Mirzəzadə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Qeyd edək ki, hadisə Şıxarx qəsəbəsində baş verib. 1974-cü il təvəllüdlü Məzahir Yusifov hər iki ayağından güllə yarası alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

 

 

 

11:58

Tərtər sakini odlu silahdan açılan atəş nəticəsində xəsarət alıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Şıxarx qəsəbəsində qeydə alınıb.

1974-cü il təvəllüdlü Məzahir Yusifov hər iki ayağından tüfənglə vurulub.

Yaralı Tərtər Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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