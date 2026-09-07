 Qlobal investorlar və regionun aparıcı startapları “Baku ID 2026”da bir araya gələcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Qlobal investorlar və regionun aparıcı startapları “Baku ID 2026”da bir araya gələcək

First News Media12:38 - Bu gün
Qlobal investorlar və regionun aparıcı startapları “Baku ID 2026”da bir araya gələcək

Regionun texnologiya və innovasiya ekosisteminin maraqla gözlənilən tədbirlərindən biri olan “Baku ID” bu il yenidən investorları, startapları və ekosistemin aparıcı nümayəndələrini bir araya gətirəcək.

SABAH.HUB İnnovasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı, dövlət qurumlarının və özəl sektor tərəfdaşlarının dəstəyi ilə keçiriləcək “Baku ID 2026” innovasiya festivalı 17-18 sentyabr tarixlərində baş tutacaq.

Festival bu il ilk dəfə Azərbaycanın gələcək texnoloji inkişaf mərkəzlərindən biri olan “SABAH.city” innovasiya şəhərciyində keçiriləcək. Sənaye, elm, kapital və dövlət sektorlarını vahid mühitdə birləşdirən “SABAH.city” ölkənin innovasiya potensialının inkişafına xidmət edən müasir ekosistem kimi formalaşdırılır.

İki günlük festivalın proqramına əsas səhnə çıxışları, panel müzakirələri, startap təqdimatları və şəbəkələşmə sessiyaları daxil olacaq. Süni intellekt, vençur kapitalı, mələk investisiyaları, eləcə də maliyyə, səhiyyə, təhsil, yaşıl və əmlak texnologiyaları istiqamətləri üzrə keçiriləcək müzakirələrdə texnologiya və biznesin gələcəyini müəyyənləşdirən əsas tendensiyalar nəzərdən keçiriləcək.

Festival çərçivəsində yerli və beynəlxalq startaplar öz həllərini Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkiyə, Gürcüstan, Yaxın Şərq və Şimali Afrika regionu və digər beynəlxalq bazarları təmsil edən investorlar qarşısında təqdim edəcək. Tədbirdə “MOST Ventures”, “White Hill Capital”, “Activat VC”, “IT Park Ventures”, “APY Ventures”, “Plus VC”, “MEVP”, “Startup Wise Guys” və digər aparıcı vençur kapital fondlarının nümayəndələri iştirak edəcək. Bu təqdimatlar startaplara potensial investor və tərəfdaşlarla birbaşa əlaqə qurmaq, investisiya imkanlarını müzakirə etmək və yeni bazarlara çıxış perspektivlərini dəyərləndirmək imkanı yaradacaq.

Beşinci dəfə keçiriləcək “Baku ID” indiyədək 13 500-dən çox iştirakçını, 375 startapı və 140 tərəfdaşı bir araya gətirib. Festival çərçivəsində startaplara 5,5 milyon ABŞ dollarından çox birbaşa investisiyanın cəlb olunmasına töhfə verilib.

“Baku ID 2026”nın strateji tərəfdaşları sırasında Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, “PAŞA Holding”, SOCAR və Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi (4SİM) yer alır. Festivalın əsas tərəfdaşları sırasına isə İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA) və açıq hava reklamı sahəsində fəaliyyət göstərən “TIMES” şirkəti daxildir.

Festival günlərində “SABAH.city”ə gediş-gəlişi asanlaşdırmaq üçün ödənişsiz servis avtobusları təşkil olunacaq. Həmçinin, “Bolt for Business” ilə dəstəkləyici tərəfdaşlıq çərçivəsində festival məkanına gediş və geri dönüş səfərlərinə 30 faiz endirim tətbiq ediləcək.

Biletlər və festival haqqında ətraflı məlumat bakuid.com saytında təqdim olunur.

Paylaş:
121

Aktual

Rəsmi

İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna yeni sədr təyin edilib

Cəmiyyət

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi

Əziz Səncər "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Rəsmi

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Cəmiyyət

Sumqayıtda ağac peşə liseyinin üzərinə aşıb

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Xırdalanda binanın eyvanından qopan şüşə qadının başına düşdü - VİDEO

Nəsimidə soyğunçuluq edən keçmiş məhbus saxlanıldı

Redaktorun seçimi

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Sizin üçün xəbərlər

TƏBİB-in rəhbəri: Bu həkimlərin maaşı 3000 manat olacaq

Azərbaycanın ən böyük turizm şirkətlərindən birinin rəhbəri Polşada həbs edildi

Valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığı əsasında seçilən özəl bağçaların siyahısı bilinib

Vüsal Şilderin qətli: Cinayəti təşkil etməkdə təqsirləndirilən şəxsin işi 13 il sonra məhkəməyə göndərildi - TƏFƏRRÜAT

Son xəbərlər

Sumqayıtda ağac peşə liseyinin üzərinə aşıb

Bu gün, 17:40

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:32

Xırdalanda binanın eyvanından qopan şüşə qadının başına düşdü - VİDEO

Bu gün, 17:27

Nəsimidə soyğunçuluq edən keçmiş məhbus saxlanıldı

Bu gün, 17:16

Azərbaycanda küləkli və yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:59

Bakıda güclü küləyin fəsadı: ağacın budağı qopdu - FOTO

Bu gün, 16:38

Qubada kanaldan qadın meyiti tapılıb

Bu gün, 16:10

Ölkə ərazisində küləyin sürəti 28 m/s-yə çatıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:00

Azərbaycanda heyvanlarla rəhmsiz rəftara görə cəzalar sərtləşdirilir

Bu gün, 15:57

“AzerGold” Söyüdlü (Zod) qızıl yatağında ilk qazma-partlayış əməliyyatını həyata keçirib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:47

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlandı

Bu gün, 15:26

İlham Mirzəyevin səhhəti ilə bağlı yeni açıqlama

Bu gün, 15:06

İpoteka Fondunun yeni sədri Osman Xaliyev kimdir? – DOSYE

Bu gün, 14:54

Qubada külək ağacı aşırdı, yolun bir hissəsi bağlandı

Bu gün, 14:52

İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna yeni sədr təyin edilib

Bu gün, 14:40

Saxta araq aşkarlanan restoranın fəaliyyəti dayandırıldı - FOTO

Bu gün, 14:22

Hazırda Ahıllar Evində 214 şəxsə sosial xidmət göstərilir

Bu gün, 14:13

Əziz Səncər "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 14:01

Əməkdar arist komaya düşüb

Bu gün, 13:51

Nigar Arpadarai: “Azərbaycan həmişə dialoq platforması olub və olaraq qalır”

Bu gün, 13:48
Bütün xəbərlər