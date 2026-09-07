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Cəmiyyət

Neft işçilərinə özəl - 3% Endirimli, komissiyasız kredit

First News Media12:45 - Bu gün
Neft işçilərinə özəl - 3% Endirimli, komissiyasız kredit

Neft İşçilərinin Peşə Bayramı Günü münasibətilə Expressbank neft-qaz sektorunda çalışanlar üçün xüsusi kampaniya təqdim edir.

Kampaniya çərçivəsində bütün neft işçiləri illik faiz dərəcəsinə 3% endirim0% komissiya üstünlüyü ilə 70 000 manatadək nağd pul kreditini 59 ayadək müddətdə əldə edə biləcəklər. Beləliklə, müştərilər kreditin rəsmiləşdirilməsi zamanı həm faiz dərəcəsi üzrə endirimdən, həm də komissiya haqqının tətbiq olunmamasından faydalana bilərlər.  

Kampaniya bununla bitmir!

Müştərilər nağd pul kreditini indi əldə edib əsas məbləğ üzrə ödənişə 2 ay sonra başlaya bilərlər.

Sifariş üçün: https://exb.az/neftpr

Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, ümumilikdə 18 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın “İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.

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