 Azərbaycan Ordusunda yeni tədris ili başlayıb - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan Ordusunda yeni tədris ili başlayıb - FOTO - VİDEO

First News Media13:10 - Bu gün
Azərbaycan Ordusunda yeni tədris ili başlayıb - FOTO - VİDEO

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi hazırlıq planına uyğun olaraq Azərbaycan Ordusunun qoşun növləri, birlik, birləşmə, hərbi hissə və xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Keçirilən tədbirlərdə hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə Dövlət Himni səsləndirilib.

Tədbirlərdə çıxış edənlər Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan Ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları, müdafiə nazirinin və Baş Qərargahın qoşunların döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması ilə bağlı əmr və direktivləri şəxsi heyətin diqqətinə çatdırıblar.

Yeni tədris ilində qabaqcıl metodlardan və yüksək texnologiyalardan geniş istifadə etməklə keçirilən təlim-məşqlərin keyfiyyətinin, eləcə də intensivliyinin artırılmasının vacibliyi qeyd edilib.

Bildirilib ki, müdafiə nazirinin tapşırığına əsasən 44 günlük Vətən müharibəsində və sonrakı döyüş əməliyyatlarında qazanılmış döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla tədris prosesində əsas diqqət müxtəlif iqlim, çətin relyef şəraitində, gecə və gündüz saatlarında şəxsi heyət tərəfindən müasir döyüş texnikası və silah-sursatın effektiv tətbiq edilməsi üzrə bacarıqlarının daha da artırılmasına yönəldiləcək.

Maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tədbiqi, əsaslı planlaşdırma və digər təşkilati məsələlərin uğurlu həlli yeni tədris dövründə döyüş hazırlığının daha keyfiyyətli təşkilinə zəmin yaradacaqdır.

Sonda şəxsi heyətin tribuna önündən təntənəli keçidi olub.

 

Paylaş:
135

Aktual

Rəsmi

İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna yeni sədr təyin edilib

Cəmiyyət

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi

Əziz Səncər "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Rəsmi

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Cəmiyyət

Sumqayıtda ağac peşə liseyinin üzərinə aşıb

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Xırdalanda binanın eyvanından qopan şüşə qadının başına düşdü - VİDEO

Nəsimidə soyğunçuluq edən keçmiş məhbus saxlanıldı

Redaktorun seçimi

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Sizin üçün xəbərlər

Binəqədi şosesinin bu hissəində yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunur - VİDEO

Azərbaycanın ən böyük turizm şirkətlərindən birinin rəhbəri Polşada həbs edildi

Bakıda bu yolda hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq – DYP-dən XƏBƏRDARLIQ

Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 128 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Sumqayıtda ağac peşə liseyinin üzərinə aşıb

Bu gün, 17:40

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:32

Xırdalanda binanın eyvanından qopan şüşə qadının başına düşdü - VİDEO

Bu gün, 17:27

Nəsimidə soyğunçuluq edən keçmiş məhbus saxlanıldı

Bu gün, 17:16

Azərbaycanda küləkli və yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:59

Bakıda güclü küləyin fəsadı: ağacın budağı qopdu - FOTO

Bu gün, 16:38

Qubada kanaldan qadın meyiti tapılıb

Bu gün, 16:10

Ölkə ərazisində küləyin sürəti 28 m/s-yə çatıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:00

Azərbaycanda heyvanlarla rəhmsiz rəftara görə cəzalar sərtləşdirilir

Bu gün, 15:57

“AzerGold” Söyüdlü (Zod) qızıl yatağında ilk qazma-partlayış əməliyyatını həyata keçirib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:47

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlandı

Bu gün, 15:26

İlham Mirzəyevin səhhəti ilə bağlı yeni açıqlama

Bu gün, 15:06

İpoteka Fondunun yeni sədri Osman Xaliyev kimdir? – DOSYE

Bu gün, 14:54

Qubada külək ağacı aşırdı, yolun bir hissəsi bağlandı

Bu gün, 14:52

İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna yeni sədr təyin edilib

Bu gün, 14:40

Saxta araq aşkarlanan restoranın fəaliyyəti dayandırıldı - FOTO

Bu gün, 14:22

Hazırda Ahıllar Evində 214 şəxsə sosial xidmət göstərilir

Bu gün, 14:13

Əziz Səncər "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 14:01

Əməkdar arist komaya düşüb

Bu gün, 13:51

Nigar Arpadarai: “Azərbaycan həmişə dialoq platforması olub və olaraq qalır”

Bu gün, 13:48
Bütün xəbərlər