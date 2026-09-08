 Balakəndə qarğıdalı sahəsində narkotik plantasiyası aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Balakəndə qarğıdalı sahəsində narkotik plantasiyası aşkarlanıb

First News Media09:37 - Bu gün
Balakəndə qarğıdalı sahəsində narkotik plantasiyası aşkarlanıb

Balakən Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib.

1news.az-a bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Elmar Gəncəliyev saxlanılıb. Ondan rayon ərazisindəki qarğıdalı sahəsində əkdiyi 169 ədəd çətənə kolu və 21 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, E.Gəncəliyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

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