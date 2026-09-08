 “PAŞA Real Estate” – “FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026”-nın tərəfdaşı oldu - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“PAŞA Real Estate” – “FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026”-nın tərəfdaşı oldu - VİDEO

First News Media15:31 - Bu gün
“PAŞA Real Estate” – “FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026”-nın tərəfdaşı oldu - VİDEO

"PAŞA Real Estate" şirkəti 24–26 sentyabr tarixlərində Bakıda keçiriləcək "FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026"-nın rəsmi tərəfdaşı (Event Supporter) statusunu əldə etdiyini məmnuniyyətlə elan edir.

Dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından biri olan Formula 1 çoxsaylı turistləri, media nümayəndələrini, aparıcı iş adamlarını və avtoidman həvəskarlarını bir araya gətirərək qlobal diqqəti Azərbaycana yönəldir. Azərbaycanın müasir inkişafını, zəngin mədəniyyətini, qonaqpərvərliyini və beynəlxalq cəlbediciliyini nümayiş etdirmək üçün güclü platforma rolunu oynayan bu mötəbər tədbirə dəstək olmaq "PAŞA Real Estate" üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Dünya səviyyəli premium yaşayış komplekslərinin və şəhərin simvoluna çevrilən layihələrin beynəlxalq developeri, eləcə də Azərbaycanın aparıcı otellərinin idarəçisi qismində "PAŞA Real Estate" Formula 1 qonaqlarını Bakıda qarşılamaqdan və onların paytaxtla tanışlıq təcrübəsinə öz töhfəsini verməkdən məmnunluq duyur.

Məşhur "Baku City Circuit" şəhər treki paytaxtın mərkəzindən keçərək sürət yarışının həyəcanını tarixi memarlıq və müasir şəhər mənzərələri ilə, o cümlədən "PAŞA Real Estate"in portfelinə daxil olan əsas layihələri ilə birləşdirir.

Tərəfdaşlıq çərçivəsində trekin Azneft meydanında yerləşən əsas tamaşaçı zonalarından biri rəsmi olaraq "PASHA Real Estate Grandstand" adlandırılacaq. Yarış zolağının ən maraqlı və dinamik nöqtələrindən birində quraşdırılan tribuna qonaqlara Bakının mərkəzində unudulmaz Formula 1 həyəcanı bəxş edəcək.

Bundan əlavə, tribunanın qonaqları xüsusi QR-kodlar vasitəsilə "PAŞA Real Estate"in layihələr portfeli ilə yaxından tanış ola və sırf Formula 1 tamaşaçıları üçün hazırlanmış eksklüziv təkliflərdən faydalana biləcəklər.

"PAŞA Real Estate Qrup"un Baş İcraçı Direktoru Özgür Geter qeyd edib:

"Formula 1 Azərbaycan Gran-prisi müasir Bakının dinamik, iddialı və dünyaya açıq simasını təcəssüm etdirir. Bu dəyərlər "PAŞA Real Estate"in fəlsəfəsi və şəhərin inkişafına, eləcə də onun beynəlxalq nüfuzunun artmasına xidmət edən unikal məkanlar yaratmaq baxışımızla tam uzlaşır.  

Qlobal əhəmiyyətli belə bir tədbirə dəstək verməkdən, xarici qonaqları salamlayaraq onlara Bakını, layihələrimizi və bu ecazkar şəhərin təkrarolunmaz enerjisini kəşf etmək imkanı yaratmaqdan səmimi məmnunluq duyuruq".

Bu tərəfdaşlıq "PAŞA Real Estate"in Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı mövqelərini möhkəmləndirən, ölkənin turizm və biznes mühitinə töhfə verən, həmçinin yerli sakinlər və paytaxtın qonaqları üçün yaddaqalan təcrübələr bəxş edən layihələri dəstəkləmək əzmini bir daha təsdiqləyir.

"PAŞA Real Estate Qrup" haqqında

"PAŞA Holding"in tərkib hissəsi olan "PAŞA Real Estate Qrup" daşınmaz əmlak sahəsində investisiya, tikinti, developer fəaliyyəti, aktivlərin idarə olunması və istismarı istiqamətlərində ixtisaslaşmışdır. Şirkətin portfelinə lüks hotellər, yüksək səviyyəli kurortlar, premium yaşayış binaları, ticarət mərkəzləri və çoxfunksiyalı komplekslər daxildir. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Monteneqro, Özbəkistan və ABŞ kimi ölkələrdə fəaliyyət göstərən qrup, etibarlılıq, keyfiyyət və müştəriyönümlülük prinsiplərinə əsaslanaraq beynəlxalq miqyasda aktivlərinin dəyərini davamlı artırmağı və öz sahəsində standartları yüksəltməyi hədəfləyir.

www.pasharealestate.az

Paylaş:
131

Aktual

Rəsmi

Media və Yayım Şurasına sədr və üzvlər təyin edilib - SİYAHI

Mövqe

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Mövqe

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Cəmiyyət

“Premium” bina küləyə tab gətirmədi - “Sabah Residence”in fasadı UÇDU - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Nazirlər Kabinetindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes fəaliyyəti ilə bağlı QƏRAR

Yağışlı hava ilə əlaqədar polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır

Expressbank Qusarın bütün ucqar kəndlərində birinciləri sevindirib

Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlandı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

İpoteka Fondunun yeni sədri Osman Xaliyev kimdir? – DOSYE

Həmin üçəmlər məktəbə başladı - Fotolar

“AzerGold” Söyüdlü (Zod) qızıl yatağında ilk qazma-partlayış əməliyyatını həyata keçirib - FOTO - VİDEO

“Kayu” bağçasında uşağın bədənində göyərmələr, diqqətsizlik: Valideynin ittihamlarına rəhbərlikdən CAVAB

Son xəbərlər

Nazirlər Kabinetindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes fəaliyyəti ilə bağlı QƏRAR

Bu gün, 17:52

Yağışlı hava ilə əlaqədar polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır

Bu gün, 17:43

"Neftçi" kanadalı basketbolçu Şakeyl Prays ilə müqavilə bağlayıb

Bu gün, 17:41

Expressbank Qusarın bütün ucqar kəndlərində birinciləri sevindirib

Bu gün, 17:20

Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlandı

Bu gün, 17:11

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Bu gün, 17:05

Xaricdə iş vədi ilə çoxsaylı şəxsləri aldadan şəxs barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 16:59

31 yaşlı kişi Bakıda küçədə ölü tapıldı

Bu gün, 16:47

"Qəbələ"ni "Kəpəz"lə səfər matçına da Amil Ağacanov çıxaracaq

Bu gün, 16:39

Azərbaycan Çəkilər və Ölçülər üzrə Beynəlxalq Büroda üzv dövlət statusu əldə edib

Bu gün, 16:37

Paytaxtda avtoxuliqanlıq edən sürücü 25 gün HƏBS EDİLDİ - VİDEO

Bu gün, 16:25

AZAL Bakıdan Ciddəyə müntəzəm uçuşları bərpa edir

Bu gün, 16:22

Tanınmış modelyer Leyla Əhmədova həbs edildi

Bu gün, 16:21

“Premium” bina küləyə tab gətirmədi - “Sabah Residence”in fasadı UÇDU - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:57

Ceyhun Bayramov İƏT-in yeni Baş katibini Azərbaycana səfərə dəvət edib

Bu gün, 15:49

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Bu gün, 15:43

Sumqayıtda faciə: 22 yaşlı qızın meyiti tapıldı

Bu gün, 15:37

“PAŞA Real Estate” – “FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026”-nın tərəfdaşı oldu - VİDEO

Bu gün, 15:31

Husilər Səudiyyə Ərəbistanında 4 şəhərə zərbələr endirib: 73 yaralı

Bu gün, 15:27

Azərbaycanda 8 ayda xarici vətəndaşlara 6 milyon manatdan çox ƏDV qaytarılıb

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər