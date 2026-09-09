Evliliklərinin 1-ci ildönümü faciəyə çevrildi - Şəkidəki istirahət mərkəzində ölüm - FOTO
DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi dünən Şəki rayonunda yerləşən istirahət mərkəzində baş vermiş faciədə həlak olan əməkdaşı ilə bağlı başsağlığı mesajı yayımlayıb.
1news.az xəbər verir ki, qurumun yaydığı paylaşımda deyilir:
“DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin əməkdaşı Ucal Bayramov Şəkidə faciəvi qəzada vəfat edib. Gənc həmkarımızın vaxtsız vəfatından kədərləndiyimizi bildirir və doğmalarına dərin hüznlə başsağlığı veririk.
Onun əziz xatirəsi həmişə qəlbimizdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin!”
Qeyd edək ki, U.Bayramovun yaxınları sosial şəbəkədə onun ötən ilin 7 sentyabrında evləndiyini və dünən Şəkidəki istirahət mərkəzinə evliliyinin 1-ci ildönümünü qeyd etmək məqsədilə getdiyini bildiriblər.
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