Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında geniş tərkibdə nümayəndə heyəti ilə iştirak edəcək
Azərbaycan sentyabrın 22-də Nyu-Yorkda öz işinə başlayacaq BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında geniş tərkibdə nümayəndə heyəti ilə iştirak edəcək.
1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov sentyabrın 9-da Bakıda BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Dördüncü İqlim Həftəsinin (CW4) yüksəksəviyyəli açılış mərasimi çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, dövlət başçısının BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirakı nəzərdə tutulmur:
"Ancaq Azərbaycan sessiyaya geniş tərkibdə nümayəndə heyəti ilə qatılacaq. Hazırda bununla bağlı hazırlıq aparılır".
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