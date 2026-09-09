 AQTA Bakıda çörək sexində nöqsanlar aşkarladı - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

AQTA Bakıda çörək sexində nöqsanlar aşkarladı - VİDEO

First News Media16:29 - Bu gün
AQTA Bakıda çörək sexində nöqsanlar aşkarladı - VİDEO

Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) əməkdaşları tərəfindən Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Mehdi Hüseynzadə küçəsi, ev 9 ünvanında fəaliyyət göstərən Qaragözov Səxavət Sərdər oğluna məxsus çörək emalı müəssisəsində plandankənar yoxlama keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.

Aparılan yoxlama zamanı qida təhlükəsizliyi və sanitariya tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.

Aşkar olunmuş nöqsanlarla bağlı müəssisənin sahibi barəsində inzibati protokol tərtib olunub. Eyni zamanda, müəyyən edilmiş uyğunsuzluqların aradan qaldırılması ilə bağlı icrası məcburi göstərişlər verilib.

Paylaş:
54

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev Xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Mövqe

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Cəmiyyət

Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığı əsasında özəl bağçalara uşaqların qeydiyyatı başlayır

Cəmiyyət

“Şəki yaylası”nda ölən 31 yaşlı gənc toyuna hazırlaşırmış

Cəmiyyət

Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığı əsasında özəl bağçalara uşaqların qeydiyyatı başlayır

AQTA Bakıda çörək sexində nöqsanlar aşkarladı - VİDEO

Xalq artisti Aleksandr Şarovski II Fəxri xiyabanda dəfn edilib

Naxçıvanda “bitum” yükündən 45 kiloqram metamfetamin çıxdı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda IV İqlim Həftəsi və “Baku Climate Action Week 2026” başlayır

Əməkdar arist komaya düşüb

Həmin üçəmlər məktəbə başladı - Fotolar

M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır

Son xəbərlər

Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığı əsasında özəl bağçalara uşaqların qeydiyyatı başlayır

Bu gün, 16:49

Rusiya Ukraynanın liman və logistika obyektlərinə zərbələr endirib

Bu gün, 16:35

AQTA Bakıda çörək sexində nöqsanlar aşkarladı - VİDEO

Bu gün, 16:29

Azərbaycanın 16 cüdoçusu Budapeştdə “Böyük Dəbilqə”də mübarizə aparacaq

Bu gün, 16:07

Xalq artisti Aleksandr Şarovski II Fəxri xiyabanda dəfn edilib

Bu gün, 15:56

Naxçıvanda “bitum” yükündən 45 kiloqram metamfetamin çıxdı

Bu gün, 15:42

“Əmanətə Sədaqət” layihəsi çərçivəsində şəhid övladları üçün Bilik Günü tədbiri keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:14

İlham Əliyev Xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Bu gün, 15:09

“Şəki yaylası”nda ölən 31 yaşlı gənc toyuna hazırlaşırmış

Bu gün, 14:47

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzitlə 41 vaqon yük göndəriləcək

Bu gün, 14:36

Madriddə MAMA “Ana təbiət” beynəlxalq incəsənət sərgisinin açılışı olub - FOTO

Bu gün, 14:28

Nepalda sel fəlakətində ölənlərin sayı 1367-yə çatıb

Bu gün, 14:24

Bu kollecin keçmiş direktorlarına cinayət işi açıldı

Bu gün, 14:08

Ceyhun Bayramov Mirzoyanla görüşəcək

Bu gün, 13:51

Şəkidə kanat faciəsinin təfərrüatı: Tros qırılıb, yoxsa?

Bu gün, 13:43

Tramp AfD-nin seçki qələbəsini “çox böyük uğur” adlandırdı

Bu gün, 13:33

Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında geniş tərkibdə nümayəndə heyəti ilə iştirak edəcək

Bu gün, 13:19

Evliliklərinin 1-ci ildönümü faciəyə çevrildi - Şəkidəki istirahət mərkəzində ölüm - FOTO

Bu gün, 13:11

"Neftçi" heyətini amerikalı oyunqurucu Elayca Hokinslə gücləndirib

Bu gün, 13:08

İsveçdən miqrantlara 37 min dollarlıq təklif: Pulu alın, ölkəni tərk edin

Bu gün, 12:52
Bütün xəbərlər