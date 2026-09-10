AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,04 % artaraq 1,9784 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,86 % artaraq 1,9936 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9784
|
100 Rusiya rublu
|
1,9936
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2272
|
1 Belarus rublu
|
0,5701
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1271
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2534
|
1 Danimarka kronu
|
0,2647
|
1 Gürcü larisi
|
0,6520
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3043
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1773
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1006
|
1 İsrail şekeli
|
0,5618
|
1 Kanada dolları
|
1,2311
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5076
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3735
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5431
|
1 Moldova leyi
|
0,0986
|
1 Norveç kronu
|
0,1848
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6123
|
1 Polşa zlotası
|
0,4583
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3766
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3449
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3336
|
Türk lirəsi
|
0,0351
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0381
|
Yapon yeni
|
1,1077
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9942
|
Qızıl
|7494,8155
|
Gümüş
|114,6701
|
Platin
|
3210,3225
|
Palladium
|2309,8920