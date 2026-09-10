 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media10:00 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,04 % artaraq 1,9784 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,86 % artaraq 1,9936 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9784

100 Rusiya rublu

1,9936

1 Avstraliya dolları

1,2272

1 Belarus rublu

0,5701

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1271

1 Çexiya kronu

0,0815

1 Çin yuanı

0,2534

1 Danimarka kronu

0,2647

1 Gürcü larisi

0,6520

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,3043

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1773

1 İsveçrə frankı

2,1006

1 İsrail şekeli

0,5618

1 Kanada dolları

1,2311

1 Küveyt dinarı

5,5076

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3735

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5431

1 Moldova leyi

0,0986

1 Norveç kronu

0,1848

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6123

1 Polşa zlotası

0,4583

1 Rumıniya leyi

0,3766

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3449

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3336

Türk lirəsi

0,0351

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0381

Yapon yeni

1,1077

Yeni Zelandiya dolları

0,9942

Qızıl

7494,8155

Gümüş

114,6701

Platin

3210,3225

Palladium

2309,8920
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