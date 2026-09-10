 Qolları olmayan körpə dünyaya gəldi, ana ondan imtina etdi – TƏBİB təfərrüatları açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Qolları olmayan körpə dünyaya gəldi, ana ondan imtina etdi – TƏBİB təfərrüatları açıqladı

Qafar Ağayev15:25 - Bu gün
Qolları olmayan körpə dünyaya gəldi, ana ondan imtina etdi – TƏBİB təfərrüatları açıqladı

Sabunçuda ananın doğuşdan sonra qolları olmayan körpəsindən rəsmi şəkildə imtina etməsi ilə bağlı təfərrüat məlum olub.

1news.az xəbər verir ki, TƏBİB-dən “Qafqazinfo”nun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, iyunun 27-si saat 00:40 radələrində 1985-ci il təvəllüdlü hamilə təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən Sabunçu Tibb Mərkəzinə hospitalizasiya olunub.

Qeyd edilib ki, hamiləliyinin 36-cı həftəsində olan şəxsə doğuşun I dövrü, dölyanı mayenin vaxtından əvvəl axması diaqnozları təyin olunub və zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.

“Pasiyent üzərində qeysərriyyə əməliyyatı icra olunub və cinsi oğlan, boyu 47 sm., çəkisi 2 kq. 600 qr. olan uşaq çoxsaylı inkişaf qüsurları ilə dünyaya gəlib.

Zahı qadın sonrakı müşahidə və müalicə mərhələsi başa çatdıqdan sonra, avqustun 30-da yazılı iltizamnamə yazaraq, övladından imtina edərək tibb müəssisəsini tərk edib.

Bununla bağlı dərhal hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Körpənin tibb müəssisəsində olduğu müddət ərzində ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib və müvafiq tibbi nəzarət təmin olunub.

Körpə sentyabrın 10-da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin nümayəndələrinə təhvil verilib”, - məlumatda bildirilib.

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