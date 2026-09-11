 Ağdərədə atla hərəkət edən gənc minaya düşdü | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ağdərədə atla hərəkət edən gənc minaya düşdü

First News Media10:57 - Bu gün
Ağdərədə atla hərəkət edən gənc minaya düşdü

İşğaldan azad edilmiş Ağdərə rayonunun Papravənd kəndi ərazisində sentyabrın 10-da mina partlayışı hadisəsi baş verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu və Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) Mətbuat Xidmətləri məlumat yayıb.

Hadisə nəticəsində Tərtər rayon sakini 2005-ci il təvəllüdlü Rüstəmzadə Sərxan Bəxtiyar oğlu minalardan təmizlənməmiş ərazidə atla hərəkət edərkən at piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı Rüstəmzadə Sərxan yüngül xəsarət alıb.

Vətəndaş ANAMA əməkdaşları tərəfindən təhlükəli ərazidən təxliyə edilib.

Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

ANAMA, AR DİN və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərləmə fəaliyyəti aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırıb.

Paylaş:
180

Aktual

Rəsmi

Rəqabətin inkişafı və inhisarçılığın qarşısının alınması ilə bağlı Milli Fəaliyyət Planı təsdiqlənib

İqtisadiyyat

Əli Əsədov iclas keçirdi - 2027-ci ilin büdcə zərfinin hökumətə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

İqtisadiyyat

“Bank Respublika”nın və “AccessBank”ın səhmdarları mühüm əqdi təsdiqləyiblər

İdman

“Sabah”ın dəst-xətti Kerrikin modelinə qarşı: “Old Trafford”dakı məğlubiyyətin təhlili

Cəmiyyət

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən heyvan bazarlarının sayı 20-yə çatıb

Şirvan, İsmayıllı, Lənkəran və Xocavənddə ağaclar qanunsuz kəsilib

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Mərhum jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarındakı barelyefi oğurlayan şəxs tutulub

Yasamalda 3 nəfərin öldüyü yanğınla bağlı MƏHKƏMƏ: Təqsirləndirilən şəxs ittihamı qəbul etdi

“Premium” bina küləyə tab gətirmədi - “Sabah Residence”in fasadı UÇDU - FOTO - VİDEO

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən heyvan bazarlarının sayı 20-yə çatıb

Bu gün, 17:59

Şirvan, İsmayıllı, Lənkəran və Xocavənddə ağaclar qanunsuz kəsilib

Bu gün, 17:55

Rəqabətin inkişafı və inhisarçılığın qarşısının alınması ilə bağlı Milli Fəaliyyət Planı təsdiqlənib

Bu gün, 17:39

Belarus müharibəyə hazırlaşır? - Lukaşenkodan açıqlama

Bu gün, 17:28

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Bu gün, 17:15

Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada

Bu gün, 17:13

Braziliyada təyyarə qəzası: ölənlər var

Bu gün, 16:52

Həftəsonu hava dəyişir: leysan və dolu ehtimalı var

Bu gün, 16:46

Əli Əsədov iclas keçirdi - 2027-ci ilin büdcə zərfinin hökumətə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

Bu gün, 16:28

Serbiya prezidenti vəzifəsindən istefa verəcək

Bu gün, 16:08

Kolleclərdə boş qalan yerlərə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 16:05

Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

Bu gün, 16:05

Azərbaycanla Britaniya arasında münasibətlər daha da inkişaf edəcək

Bu gün, 16:04

Xarici diplomatlar Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış olublar

Bu gün, 15:32

Slovakiyanın müdafiə naziri Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 15:27

“Bank Respublika”nın və “AccessBank”ın səhmdarları mühüm əqdi təsdiqləyiblər

Bu gün, 15:25

Rusiyada iPhone smartfonları bloklanacaq? - Deputatıdan ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 15:16

Ərinin meyitini basdırıb üzərinə gül əkən qadının hökmü AÇIQLANDI

Bu gün, 15:03

Novo Nordisk uşaq piylənməsi ilə bağlı yeni nəticələri açıqlayıb

Bu gün, 14:54

Milli Məclisdə magistraturada təhsilin bir ilə endirilməsi təklif edilib

Bu gün, 14:45
Bütün xəbərlər