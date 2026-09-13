Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri Vaqif Novruzov vəfat edib
Bu səhər Azərbaycanın keçmiş dövlət xadimi, sabiq daxili işlər naziri Vaqif Yusif oğlu Novruzov 86 yaşında vəfat edib.
Vaqif Novruzov 1940-cı ildə anadan olub. O, uzun illər hüquq-mühafizə orqanlarında və dövlət qulluğunda çalışıb. 1980-ci illərin ortalarından Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Daxili İşlər Şöbəsinə rəhbərlik edib.
1990-cı ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin XII çağırış deputatı seçilib, Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyasının üzvü olub. Daha sonra respublika Daxili İşlər Nazirliyinin 6-cı idarəsinə rəhbərlik edib, 1991-ci ildən isə SSRİ DİN-in xüsusilə təhlükəli cinayətlər, mütəşəkkil cinayətkarlıq, korrupsiya və narkobizneslə mübarizə strukturunda rəhbər vəzifədə çalışıb.
Vaqif Novruzov 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Bəyannaməni imzalayan deputatlardan biri olub. O, həmçinin Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı idi.
1993-cü il iyulun 3-də Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın daxili işlər naziri təyin olunub və 1994-cü il aprelin 29-dək bu vəzifədə çalışıb.
Vaqif Novruzov peşəkar, prinsipial zabit və hüquq-mühafizə sisteminin möhkəmləndirilməsinə töhfə vermiş dövlət xadimi kimi xatırlanacaq.
Mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk.
Allah rəhmət eləsin!