 Xalq artisti Zaur Rzayev xəstəxanadan evə buraxılıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Xalq artisti Zaur Rzayev xəstəxanadan evə buraxılıb

First News Media10:29 - Bu gün
Xalq artisti Zaur Rzayev xəstəxanadan evə buraxılıb

Xalq artisti Zaur Rzayev müalicə aldığı Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasından sentyabrın 11-i axşam saatlarında evə buraxılıb.

1news.az APA-ya isyinadən xəbər verir ki, bu barədə xəstəxanadan məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti 05.09.2026-cı il tarixində saat 20:50 radələrində Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının Qəbul şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Bildirilib ki, Qaraciyər sirrozunun dekompensasiya mərhələsi, assit və qaraciyər ensefalopatiyası diaqnozu təyin olunan pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.

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