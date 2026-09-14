 Pakistanda PARTLAYIŞ : Ölənlər var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Pakistanda PARTLAYIŞ : Ölənlər var

First News Media11:50 - Bu gün
Pakistanda PARTLAYIŞ : Ölənlər var

Ötən bazar günü Pakistanın Harnay şəhərində yerləşən kömür mədənində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində dörd mədənçi həyatını itirib, daha dörd nəfər isə ağır xəsarət alıb.

1news.az-ın “Dawn” nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə, partlayışın ardından şaxtada yanğın baş verib və ümumilikdə səkkiz mədənçi yerin altında köməksiz vəziyyətdə qalıb.

Bəlucistanın Mədənlər üzrə Baş Müfəttişi Məhəmməd Atif bildirib ki, xilasetmə əməliyyatı zamanı dörd mədənçi sağ vəziyyətdə çıxarılıb. Digər dörd mədənçinin isə meyitləri aşkarlanaraq şaxtadan çıxarılıb.

Paylaş:
63

Aktual

1news TV

Güclü küləklərlə bağlı qabaqlayıcı tədbirlər görülür - FOTO

Cəmiyyət

34 dərəcə isti olacaq - “Bilik günü”nün havası açıqlandı

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə şəhid ailələrinin birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi - FOTO

Siyasət

İranın Baş prokuroru İlham Əliyevə xüsusi minnətdarlığını bildirib

Dünya

Pakistanda PARTLAYIŞ : Ölənlər var

15-ci mərtəbədən özünü atan qadın 2 yaşlı uşağın ÜZƏRİNƏ DÜŞDÜ

Peskovdan Zelenskiyə: Moskvaya gəlsin

Ukrayna-Polşa sərhədi yaxınlığına zərbələr endirilib

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Kiyevə Rusiyanın hücumu: 2 ölü, 10 yaralı

Tatarıstanda yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot və sərnişin həlak olub

Bir neçə ilə Marsa səyahət edə biləcəyik

Azərbaycan futbolunda yayın ən bahalı transferləri - SİYAHI

Son xəbərlər

34 dərəcə isti olacaq - “Bilik günü”nün havası açıqlandı

Bu gün, 12:23

Məktəblərdə ilk dərs bu mövzuya həsr olunacaq

Bu gün, 12:21

Güclü küləklərlə bağlı qabaqlayıcı tədbirlər görülür - FOTO

Bu gün, 12:13

FHN: Ötən həftə 3 nəfərin meyiti tapılıb

Bu gün, 12:06

Xətaidə 12 yaşlı uşaq pəncərədən yıxılaraq ölüb

Bu gün, 12:03

Pakistanda PARTLAYIŞ : Ölənlər var

Bu gün, 11:50

Bakı buxtasında su səthindəki neft ləkələri və tullantılar təmizlənir - FOTO

Bu gün, 11:38

“McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə şəhid ailələrinin birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi - FOTO

Bu gün, 11:17

İranın Baş prokuroru İlham Əliyevə xüsusi minnətdarlığını bildirib

Bu gün, 11:12

İlham Əliyev “SABAH.city” innovasiya şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 10:59

FHN : Ötən həftə 412 yanğına çıxış olub, 41 nəfər xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 10:56

Bu gün “Sabah”la “Şəfa” qarşılaşacaq

Bu gün, 10:41

Azərbaycanın veteran polkovniki dünyasını dəyişdi

Bu gün, 10:40

15-ci mərtəbədən özünü atan qadın 2 yaşlı uşağın ÜZƏRİNƏ DÜŞDÜ

Bu gün, 10:35

Xalq artisti Zaur Rzayev xəstəxanadan evə buraxılıb

Bu gün, 10:29

Sabunçuda 59 yaşlı qadın avtomobilin altında qalaraq öldü

Bu gün, 10:26

Vəkilliyə qəbulla bağlı test imtahanına elektron müraciət başlayıb

Bu gün, 10:24

Azərbaycanda 8 ayda aylıq sosial müavinət alanların sayı 178 mini ötüb

Bu gün, 10:19

Ombudsman ayrı-seçkilik xarakterli elanlarla bağlı müraciət edib

Bu gün, 10:07

TDT Müsəlman dini liderlərinin Bakı Bəyannaməsi qəbul ediləcək

Bu gün, 10:00
Bütün xəbərlər