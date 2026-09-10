 Hindistanın şərqində daşqınlardan 4 milyondan çox insan zərər çəkib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Hindistanın şərqində daşqınlardan 4 milyondan çox insan zərər çəkib

Qafar Ağayev17:36 - Bu gün
Hindistanın şərqində daşqınlardan 4 milyondan çox insan zərər çəkib

Hindistanın şərqində yerləşən Bihar ştatında baş verən daşqınlardan 4,3 milyondan çox insan zərər çəkib.

1news.az xəbər verir ki, Bihar Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Departamentinin yaydığı yazılı açıqlamada ştatın 14 rayonunda ümumilikdə 4,3 milyon insanın daşqınlardan təsirləndiyi bildirilib.

Daha güclü daşqınların baş vermə ehtimalı və təcili yardım, eləcə də xilasetmə əməliyyatlarına ehtiyac nəzərə alınaraq, Ştat Fəlakətlərə Müdaxilə Qüvvələri və Milli Fəlakətlərə Müdaxilə Qüvvələrinin çoxsaylı qruplarının müxtəlif rayonlara göndərildiyi qeyd olunub.

Hindistanda hər il iyun-sentyabr aylarında güclü musson yağışları müşahidə olunur. Güclü yağıntılar ölkənin müxtəlif bölgələrində daşqın və torpaq sürüşmələrinə səbəb olur.

Paylaş:
46

Aktual

Mövqe

“Azərbaycanda üç adamdan ikisi oxuduğunu anlamır” - Problemin həlli üçün nələr edilməli? - Mütəxəssislərdən ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramov Aİ rəsmisi ilə görüşdü

Cəmiyyət

“Sabah Residence”in fasadı ilə bağlı FHN-dən cavab: “Nəzarət səlahiyyətimizə daxil deyil”

Cəmiyyət

Dövlət başçısı BMT ilə birgə layihənin icrası üçün Töhfə Sazişini təsdiq edib

Dünya

Hindistanın şərqində daşqınlardan 4 milyondan çox insan zərər çəkib

Bir neçə ilə Marsa səyahət edə biləcəyik

NASA Marsda sirli dəliklər aşkar edib

Dünya avqust ayında rekordlar tarixində ən isti ayı yaşadı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Fransa tarixinin ən isti yayını yaşadı

Bu il ali təhsil müəssisələrinin 13-də plan yeri 100% dolub

Kiyevə Rusiyanın hücumu: 2 ölü, 10 yaralı

Türkiyədə hoteldə yanğın olub, 12 nəfər xəsarət alıb

Son xəbərlər

Hazırda Bakının bu yollarında sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 17:59

Müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

Bu gün, 17:46

DİM-dən 2027-ci il imtahanları ilə bağlı YENİLİK

Bu gün, 17:38

Hindistanın şərqində daşqınlardan 4 milyondan çox insan zərər çəkib

Bu gün, 17:36

Bir neçə ilə Marsa səyahət edə biləcəyik

Bu gün, 17:25

İmişlidə erkən nikahın qarşısı alındı

Bu gün, 17:14

Azərbaycanda ötən il 1 yaşadək ölən uşaqların sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:11

Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar sabah ödəniləcək

Bu gün, 17:08

Ceyhun Bayramov Aİ rəsmisi ilə görüşdü

Bu gün, 17:08

“Sabah Residence”in fasadı ilə bağlı FHN-dən cavab: “Nəzarət səlahiyyətimizə daxil deyil”

Bu gün, 16:53

Polisdən əməliyyat: 33 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 16:46

Azərbaycanda bu məhsullar bahalaşıb

Bu gün, 16:41

"İçərişəhər"ə avtomobilləriin girişi niyə tam məhdudlaşdırılmır? - AÇIQLAMA

Bu gün, 16:38

PAŞA Real Estate Qrup-a daxil olan Absheron Hotel Group gənclərə otelçilik sektorunda yeni karyera imkanları yaradır

Bu gün, 16:20

“Azərbaycanda üç adamdan ikisi oxuduğunu anlamır” - Problemin həlli üçün nələr edilməli? - Mütəxəssislərdən ŞƏRH

Bu gün, 16:11

DEHB, tiklər, narahatlıq və məktəb: uşağa nə vaxt neyro-korreksiya lazımdır? - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:57

Kirayə qaldığı evi taladı, 8 min manatlıq əşya oğurladı

Bu gün, 15:52

Atçılara şad xəbər: “Qarabağ” və “Dilbaz” atlarına subsidiya veriləcək

Bu gün, 15:35

Dövlət başçısı BMT ilə birgə layihənin icrası üçün Töhfə Sazişini təsdiq edib

Bu gün, 15:27

Qolları olmayan körpə dünyaya gəldi, ana ondan imtina etdi – TƏBİB təfərrüatları açıqladı

Bu gün, 15:25
Bütün xəbərlər