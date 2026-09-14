 “McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə şəhid ailələrinin birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə şəhid ailələrinin birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi - FOTO

First News Media11:17 - Bu gün
“McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə şəhid ailələrinin birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi - FOTO

Yeni tədris ili ərəfəsində “McDonald’s Azərbaycan” Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) ilə birlikdə şəhid ailələrinin uşaqlarına dəstək ənənəsini davam etdirir.

Artıq üçüncü ildir ki, “McDonald’s Azərbaycan” Azərbaycanın hər yerində şəhid ailələrindən olan birinci sinif şagirdlərinə zəruri məktəb ləvazimatları ilə təchiz olunmuş məktəb çantaları təqdim edir.

Bu il ölkə üzrə 194 birinci sinif şagirdi olan şəhid övladı məktəb ləvazimatları ilə təmin edildi. Məktəb dəstləri Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) təhvil verildi, Fond isə öz növbəsində onların ölkənin müxtəlif bölgələrində yaşayan uşaqlara çatdırılmasını təmin etdi.

Bakıda yaşayan birinci sinif şagirdi olan şəhid övladları üçün “McDonald’s” restoranında yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə bayram tədbiri təşkil olundu. Uşaqlara “McDonald’s” tərəfindən müxtəlif təamlar təqdim edilib, animatorların iştirakı ilə əyləncəli proqram təşkil olunub, həmçinin zəruri məktəb ləvazimatları ilə təchiz edilmiş məktəb çantaları hədiyyə edilib.

Layihə “McDonald’s Azərbaycan” ilə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu arasında imzalanmış müvafiq memorandumla təsbit olunmuş uzunmüddətli tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirildi. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində şirkət şəhid və veteran ailələrinin uşaqlarına dəstək məqsədilə korporativ sosial məsuliyyət layihələrini ardıcıl şəkildə həyata keçirir.

Paylaş:
124

Aktual

1news TV

Güclü küləklərlə bağlı qabaqlayıcı tədbirlər görülür - FOTO

Cəmiyyət

34 dərəcə isti olacaq - “Bilik günü”nün havası açıqlandı

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə şəhid ailələrinin birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi - FOTO

Siyasət

İranın Baş prokuroru İlham Əliyevə xüsusi minnətdarlığını bildirib

Cəmiyyət

34 dərəcə isti olacaq - “Bilik günü”nün havası açıqlandı

Məktəblərdə ilk dərs bu mövzuya həsr olunacaq

FHN: Ötən həftə 3 nəfərin meyiti tapılıb

Xətaidə 12 yaşlı uşaq pəncərədən yıxılaraq ölüb

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

“Premium” bina küləyə tab gətirmədi - “Sabah Residence”in fasadı UÇDU - FOTO - VİDEO

Şirvan, İsmayıllı, Lənkəran və Xocavənddə ağaclar qanunsuz kəsilib

Krımda 45 yaşlı azərbaycanlı dron hücumu nəticəsində həlak oldu

Son xəbərlər

“Bilik günü”nün havası açıqlandı

Bu gün, 12:23

Məktəblərdə ilk dərs bu mövzuya həsr olunacaq

Bu gün, 12:21

Güclü küləklərlə bağlı qabaqlayıcı tədbirlər görülür - FOTO

Bu gün, 12:13

FHN: Ötən həftə 3 nəfərin meyiti tapılıb

Bu gün, 12:06

Xətaidə 12 yaşlı uşaq pəncərədən yıxılaraq ölüb

Bu gün, 12:03

Pakistanda PARTLAYIŞ : Ölənlər var

Bu gün, 11:50

Bakı buxtasında su səthindəki neft ləkələri və tullantılar təmizlənir - FOTO

Bu gün, 11:38

“McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə şəhid ailələrinin birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi - FOTO

Bu gün, 11:17

İranın Baş prokuroru İlham Əliyevə xüsusi minnətdarlığını bildirib

Bu gün, 11:12

İlham Əliyev “SABAH.city” innovasiya şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 10:59

FHN : Ötən həftə 412 yanğına çıxış olub, 41 nəfər xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 10:56

Bu gün “Sabah”la “Şəfa” qarşılaşacaq

Bu gün, 10:41

Azərbaycanın veteran polkovniki dünyasını dəyişdi

Bu gün, 10:40

15-ci mərtəbədən özünü atan qadın 2 yaşlı uşağın ÜZƏRİNƏ DÜŞDÜ

Bu gün, 10:35

Xalq artisti Zaur Rzayev xəstəxanadan evə buraxılıb

Bu gün, 10:29

Sabunçuda 59 yaşlı qadın avtomobilin altında qalaraq öldü

Bu gün, 10:26

Vəkilliyə qəbulla bağlı test imtahanına elektron müraciət başlayıb

Bu gün, 10:24

Azərbaycanda 8 ayda aylıq sosial müavinət alanların sayı 178 mini ötüb

Bu gün, 10:19

Ombudsman ayrı-seçkilik xarakterli elanlarla bağlı müraciət edib

Bu gün, 10:07

TDT Müsəlman dini liderlərinin Bakı Bəyannaməsi qəbul ediləcək

Bu gün, 10:00
Bütün xəbərlər