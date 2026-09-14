FHN: Ötən həftə 3 nəfərin meyiti tapılıb
Azərbaycanda ötən həftə 3 nəfərin meyiti tapılıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ötən həftəki xronikasında qeyd edilib.
Ötən həftə ərzində 412 yanğına çıxış, 35 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 3 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.
Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 8-i azyaşlı olmaqla 41 nəfər xilas edilib, 14 nəfər təxliyə olunub, 3 nəfərin meyiti təhvil verilib.
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