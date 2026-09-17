“Şərikli çörək” və “Alma almaya bənzər” filmlərinin ssenaristi dünyasını dəyişib
Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı laureatı, Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi, ssenarist, şair, tərcüməçi Alla Axundova vəfat edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Moskva bölməsinin sədri Abuzər Bağırov məlumat verib.
Qeyd edək ki, Alla Axundova 1939-cu ildə Moskvada anadan olub. O, 2003-cü ildən Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü idi.
A.Axundova “Şərikli çörək” və “Alma almaya bənzər” filmlərinin ssenari müəllifidir.
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