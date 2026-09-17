 Bakıda 17 istiqamətdə sıxlıq yaranıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda 17 istiqamətdə sıxlıq yaranıb

First News Media09:03 - Bu gün
Bakıda 17 istiqamətdə sıxlıq yaranıb

Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. 

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

3. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

4. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

5. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

6. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

8. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

9. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

10. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

11. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

12. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

13. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

14. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

15. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

16. Mikayıl Əliyev küçəsi, Neft Emalı Zavodunun yanından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində (dairəyə qədər);

17. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
134

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev TDT-yə üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edib

Cəmiyyət

Səadət Yusifova: Xudavəng və Gəncəsərdə qəbirlərdən sümüklərin çıxarılması halları qeydə alınıb

Cəmiyyət

Fazil Mustafa: Bərpa olunan tarixi-dini abidələr Azərbaycanın tanıdılmasına xidmət etməlidir

Cəmiyyət

Adil Kərimli: Tarixi-dini abidələrin qorunması ilə bağlı çağırışlar geniş müzakirə olunmalıdır

Cəmiyyət

Səadət Yusifova: Xudavəng və Gəncəsərdə qəbirlərdən sümüklərin çıxarılması halları qeydə alınıb

Lənkəranda qızlar üçün “Yango Azerbaijan” təhsil proqramına start verilib: Future Skills Academy - Lankaran - FOTO

PAŞA Real Estate Qrupun rəhbərliyi Monteneqronun Baş naziri ilə investisiya və turizmin inkişafını müzakirə edib - FOTO

İmişlidə sürücü sükan arxasında infarktdan öldü

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Dənizə getmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Sabirabadda körpə ölü doğulub - YENİLƏNİB

34 dərəcə isti olacaq - “Bilik günü”nün havası açıqlandı

Son xəbərlər

Səadət Yusifova: Xudavəng və Gəncəsərdə qəbirlərdən sümüklərin çıxarılması halları qeydə alınıb

Bu gün, 12:11

Lənkəranda qızlar üçün “Yango Azerbaijan” təhsil proqramına start verilib: Future Skills Academy - Lankaran - FOTO

Bu gün, 12:09

PAŞA Real Estate Qrupun rəhbərliyi Monteneqronun Baş naziri ilə investisiya və turizmin inkişafını müzakirə edib - FOTO

Bu gün, 11:52

İlham Əliyev TDT-yə üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edib

Bu gün, 11:41

İmişlidə sürücü sükan arxasında infarktdan öldü

Bu gün, 11:29

Cəlilabadda 73 yaşlı qadın su quyusuna düşərək ölüb

Bu gün, 11:17

Fazil Mustafa: Bərpa olunan tarixi-dini abidələr Azərbaycanın tanıdılmasına xidmət etməlidir

Bu gün, 11:15

Adil Kərimli: Tarixi-dini abidələrin qorunması ilə bağlı çağırışlar geniş müzakirə olunmalıdır

Bu gün, 11:05

Adil Kərimli: Multikultural dəyərlər Azərbaycanın tarixi və ictimai həyatının ayrılmaz hissəsidir

Bu gün, 11:01

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarixi-dini abidələrin bərpası mənəvi yaddaşımızın yenidən canlandırılmasıdır”

Bu gün, 10:52

Ramin Məmmədov: Tarixi-dini irsin qorunması dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir

Bu gün, 10:46

Prezident TDT-yə üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin Beşinci Toplantısının iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 10:44

Zaqatalada kişi meyit tapılıb

Bu gün, 10:38

AZAL Qazaxıstanda altıncı istiqaməti-Aktöbəyə ilk reysini həyata keçirib

Bu gün, 10:22

Azərbaycan əhalisinin 50,2 faizini qadınlar təşkil edir

Bu gün, 10:18

2026-cı ilin 7 ayında Azərbaycanda doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:13

Gündüz İsmayılov: Azərbaycanda yüzlərlə tarixi-dini abidə bu gün də təyinatı üzrə fəaliyyət göstərir

Bu gün, 10:07

Azərbaycanda bəzi ərazilərə yağış yağıb – FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:55

FHN Ağcabədidə qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyətini dayandırıb - VİDEO

Bu gün, 09:38

Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın ucuzlaşdı

Bu gün, 09:38
Bütün xəbərlər