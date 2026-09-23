Ucarda avtomobil kanala aşıb
Ucar rayonunda yol qəzası olub.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Qazıqumlaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
Belə ki, Bərdə şəhər sakini 1988-ci il təvəllüdlü Mehman Mehman oğlu Məmmədovun idarə etdiyi BMW markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq suvarma kanalına aşıb.
Nəticədə, sürücünün sərnişin qismində olan həmyerlisi - 1985-ci il təvəllüdlü Roman Zakir oğlu Əsgərov müxtəlif xəsarətlərlə Ucar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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