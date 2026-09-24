 Azərbaycan Qvineya-Bisau, Palau və Dominikan Respublikasına texniki yardım göstərəcək | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Azərbaycan Qvineya-Bisau, Palau və Dominikan Respublikasına texniki yardım göstərəcək

17:08 - Bu gün
Azərbaycan Qvineya-Bisau, Palau və Dominikan Respublikasına texniki yardım göstərəcək

23 sentyabr tarixində BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin mədəni və təbii irsinin qorunmasına yönəlmiş beynəlxalq texniki yardım proqramı təqdim olunub.

Bu barədə 1news.az-a XİN-dən məlumat verilib.

Məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Ada irsindən Ümumdünya İrsinə” mövzusunda tədbirdə kiçik ada dövlətlərinin nazirləri, BMT yanında daimi nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri və digər yüksək vəzifəli nümayəndələr iştirak edib.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev bildirib ki, iqlim dəyişikliyi və digər ekoloji təhdidlərlə üzləşən kiçik ada dövlətlərinin mədəni və təbii irsinin qorunması üçün onların praktiki imkanlarının gücləndirilməsi və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Azərbaycanın bu sahədə əməkdaşlığa və beynəlxalq həmrəyliyə sadiqliyini vurğulayan nazir müavini ölkəmizin hər il üç ada dövlətinə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına nominasiya prosesinə hazırlıq çərçivəsində ilkin siyahıların tərtibi üzrə texniki yardım göstərəcəyini bildirib.

Tədbirdə proqramın ilk pilot mərhələsinin Qvineya-Bisau, Palau və Dominikan Respublikasını əhatə edəcəyi açıqlanıb.

Çıxış edən Qvineya-Bisau və Palaunun xarici işlər nazirləri, eləcə də Dominikan Respublikasının yüksək vəzifəli nümayəndəsi ölkələrinin pilot mərhələyə daxil edilməsinə görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür ediblər.

Qrenada, Maldiv Respublikası və Baham Adalarının nazirləri də çıxışlarında proqramı kiçik ada dövlətlərinin ehtiyaclarına cavab verən, zamanında irəli sürülmüş məqsədyönlü təşəbbüs kimi qiymətləndiriblər. Müzakirələrə qatılan Almaniya, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrin nümayəndələri isə proqramın beynəlxalq tərəfdaşlığın inkişafına və dünya irsinin qorunmasına töhfə verəcəyini vurğulayıblar.

Tədbirin davamında proqramın icrası ilə bağlı praktiki məsələlər müzakirə olunub. Proqram çərçivəsində 39 ada dövlətindən 80-dən çox yerli mütəxəssisin hazırlanması nəzərdə tutulur.

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