 Bolt for Business Baku Electronics-də yeni Apple məhsullarının satışına dəstək verir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bolt for Business Baku Electronics-də yeni Apple məhsullarının satışına dəstək verir

First News Media19:18 - 24 / 09 / 2026
Bolt for Business Baku Electronics-də yeni Apple məhsullarının satışına dəstək verir

Yeni Apple smartfonlarının satış gecəsində Bolt ilə 25% endirimli səfər imkanı

Bolt for Business Baku Electronics ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yeni Apple smartfonlarının satışının başlanması münasibətilə keçiriləcək gecə tədbirinə mobillik dəstəyi göstərəcək.

Aktivasiya 24 sentyabrdan 25 sentyabra keçən gecə, saat 22:00-dan 03:00-dək Baku Electronics-in İnşaatçılar filialında keçiriləcək. Tədbir yeni Apple smartfonlarının satışının 25 sentyabrdan başlaması münasibətilə təşkil olunur.

Tədbirə gələn və mağazadan geri qayıdan istifadəçilər Bolt tətbiqində təyinat məntəqəsi kimi “iphone18” qeyd etməklə səfərlərdə 25% endirimdən yararlana biləcəklər. Endirim Baku Electronics-in İnşaatçılar filialına gəliş və gediş səfərlərinə tətbiq olunacaq.

Bolt for Business Azərbaycan üzrə rəhbəri Salman Babazadə deyib:

“Yeni məhsulların satışa başladığı günlərdə mağazalara böyük maraq olur. Baku Electronics ilə əməkdaşlıq çərçivəsində məqsədimiz ziyarətçilərin mağazaya rahat çatmasına və geri qayıtmasına dəstək verməkdir.”

Tədbir çərçivəsində 25 sentyabr tarixində müştərilər üçün bir sıra imkanlar təqdim olunacaq:

●       smartfon alışı zamanı cihazın pulsuz aktivləşdirilməsi;

●       smartfona qoruyucu şüşənin pulsuz çəkilməsi;

●       yeni smartfonlar üçün original case-lərin endirimli qiymətlərlə əldə edilməsi;

●       əvvəlcədən onlayn sifariş edilmiş smartfonların mağazadan təhvil alınması;

●       dəyərli hədiyyənin — yeni Apple iPhone 18 Pro-nun uduşu.

Tədbir zamanı ziyarətçilərin mağazaya giriş və çıxışını asanlaşdırmaq üçün xüsusi götürmə və düşürmə nöqtələri təşkil olunacaq.

Baku Electronics-in Marketinq direktoru Aslan Həsənli isə öz növbəsində bildirib: "Müştərilərimizin rahatlığı və məmnuniyyəti bizim üçün hər zaman ən əsas prioritetdir. Yeni məhsullarımızın təqdimatı günlərində Bolt ilə birlikdə müştərilərimizə belə bir üstünlük təklif etməkdən məmnunuq. Bu əməkdaşlıq sayəsində alıcılarımız mağazalarımıza daha rahat və sürətli şəkildə gələrək ən yeni texnologiyaları kəşf edə və alış-verişdən tam zövq ala biləcəklər."

Paylaş:
224

Aktual

Rəsmi

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

Cəmiyyət

Finiş xəttindən kənarda: Böyük beynəlxalq yarış Azərbaycanın turizm iqtisadiyyatında artıma necə təkan verir

Mövqe

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Cəmiyyət

Bank kartlarının sayına tətbiq edilən limitlərlə bağlı ABA-dan açıqlama - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Bank kartlarının sayına tətbiq edilən limitlərlə bağlı ABA-dan açıqlama - YENİLƏNİB

Azərbaycanda ilk LEGO® Certified Store “TORGROUP Global” tərəfdaşlığı ilə açılır

Bolt for Business Baku Electronics-də yeni Apple məhsullarının satışına dəstək verir

Moskva prospektində 6 yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılır

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycan mədəniyyəti tarixində və peşəkar musiqi sənətinin inkişafında rolu

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

67 yaşlı kişi bıçaqlandı - Arvadı şübhəli bilinir

Dolu düşüb, leysan xarakterli yağış yağır - Faktiki hava açıqlandı

Son xəbərlər

Bank kartlarının sayına tətbiq edilən limitlərlə bağlı ABA-dan açıqlama - YENİLƏNİB

24 / 09 / 2026, 20:28

Azərbaycanda ilk LEGO® Certified Store “TORGROUP Global” tərəfdaşlığı ilə açılır

24 / 09 / 2026, 20:11

Bolt for Business Baku Electronics-də yeni Apple məhsullarının satışına dəstək verir

24 / 09 / 2026, 19:18

Moskva prospektində 6 yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılır

24 / 09 / 2026, 17:56

Ceyhun Bayramov Albaniyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

24 / 09 / 2026, 17:48

DİN-dən “Formula-1” yarışı ilə bağlı sürücülərə və piyadalara müraciət

24 / 09 / 2026, 17:22

Azərbaycan Qvineya-Bisau, Palau və Dominikan Respublikasına texniki yardım göstərəcək

24 / 09 / 2026, 17:08

Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək

24 / 09 / 2026, 17:02

FHN-dən hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ: Yüngül tikililərdən uzaq durun

24 / 09 / 2026, 16:56

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

24 / 09 / 2026, 16:42

Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib

24 / 09 / 2026, 16:26

Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

24 / 09 / 2026, 16:24

Expressbank sahibkarlara 100 000 AZN-dək mikro kredit təklif edir

24 / 09 / 2026, 16:14

Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının layihəsi Prezidentə təqdim olunub

24 / 09 / 2026, 16:05

Qazaxda 4 hektar ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

24 / 09 / 2026, 16:01

“Birliyin Gücü – 2026” təlimində məşqlər uğurla davam edir - VİDEO

24 / 09 / 2026, 15:51

Narkotik əməliyyatları: 6 nəfər saxlanıldı, 132 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

24 / 09 / 2026, 15:29

Bakıda daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

24 / 09 / 2026, 15:12

Azərbaycan XİN Qazaxıstana başsağlığı verib

24 / 09 / 2026, 15:01

Dağ-mədən və metallurgiya strategiyasının iki əsas hədəfi  

24 / 09 / 2026, 14:15
Bütün xəbərlər