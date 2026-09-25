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Cəmiyyət

Bakının bu ərazilərində işıq olmayacaq - SİYAHI

First News Media09:33 - Bu gün
Bakının bu ərazilərində işıq olmayacaq - SİYAHI

Bu gün paytaxtın Yasamal rayonunun və Zirə qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərişıq” ASC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Yasamalda transformator məntəqəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan 13:00-dək Ələsgər Ələkbərov, Mirmövsüm Nəvvab, Rahib Tağıyev və Ümid Əkbərov küçələrində, Hüseyn Cavid prospektində, həmçinin Birinci Alatava yaşayış massivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq.

Eyni saatlarda 6 kV-luq hava xəttində aparılacaq profilaktik işlərlə əlaqədar Zirədəki Dübəndi bağları yaşayış massivində də elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq.

Qurum bildirib ki, işlər elektrik təchizatının keyfiyyətini və dayanıqlığını artırmaq məqsədi daşıyır.

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