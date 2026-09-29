 Azərbaycanda icra başçısı olmayan rayonlar - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda icra başçısı olmayan rayonlar - SİYAHI

1news Redaksiyası10:35 - Bu gün
Azərbaycanda icra başçısı olmayan rayonlar - SİYAHI

Ötən gün Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə iki rayon və bir şəhərə icra başçıları təyin olunub. Sərəncamlara əsasən, Natiq Oruc oğlu Əliyev Bakı şəhərinin Qaradağ Rayon, Məmmədiyə Süleyman oğlu Məmmədov Naftalan Şəhər, Hacıbaba Adil oğlu Babayev isə Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin ediliblər.

1news.az xəbər verir ki, hazırda Azərbaycanda  icra başçısı təyinatı gözləyən rayonların sayı 4-ə enib.

Belə ki, Ağdərə, Babak, Sədərək, Yardımlı rayonlarının icra başçısı yoxdur.

Ağdərə rayonu: 2023-cü il dekabrın 5-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ağdərə Rayon İcra Hakimiyyəti yaradılıb. Sərəncamda Nazirlər Kabinetinə Ağdərə Rayon İcra Hakimiyyətinin fəaliyyətinin təşkili məqsədilə zəruri maliyyə vəsaitinin ayrılması və inzibati bina ilə təmin olunması üçün bir ay müddətində tədbirlər görmək tapşırılıb. İcra hakimiyyətinə indiyədək başçı təyin edilməyib.

Babək rayonu: 2026-cı il sentyabrın 24-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ovni Mehbalı oğlu Muradov Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Hazırda rayon üzrə yeni icra başçısı təyin olunmayıb.

Sədərək rayonu: 2024-cü ildən Sədərək Rayon İcra Hakimiyyətinə rəhbərlik edən Naim Cahidzadə 2026-cı il avqustun 4-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə vəzifəsindən azad edilib. Hazırda rayona yeni icra başçısı təyin olunmayıb.

Yardımlı rayonu: 2016-cı ildən Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışan Ayaz Əsgərov Prezident İlham Əliyevin 2026-cı il sentyabrın 15-də imzaladığı sərəncamla vəzifəsindən azad edilib. Hazırda Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin olunmayıb.

Paylaş:
144

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İran Prezidentinə zəng edib

Cəmiyyət

Oktyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

İqtisadiyyat

Bakının bir sıra küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

Sabah Azərbaycanda yağış gözlənilir - PROQNOZ

Cəmiyyət

AQTA-dan konservlərlə bağlı mühüm xəbərdarlıq: Şişmiş qapaqlara diqqət!

Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib

Bakıda ehtiyatsızlıqdan içilən sirkə 49 yaşlı kişinin həyatına son qoydu

Lənkəranda zəlzələ olub

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

“Büro Vibe” "Buro Nights" gecələr seriyasına start verir - VİDEO

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Dağ-mədən və metallurgiya strategiyasının iki əsas hədəfi  

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Son xəbərlər

Fransada etirazlar genişlənir: Dövlət işçiləri və tələbələr küçələrə çıxdı

Bu gün, 17:52

Gələn il AİİB-in 12-ci İllik Toplantısı Azərbaycanda keçiriləcək

Bu gün, 17:34

AQTA-dan konservlərlə bağlı mühüm xəbərdarlıq: Şişmiş qapaqlara diqqət!

Bu gün, 17:24

Məcburi köçkünlər üzrə elektron baza yenilənəcək

Bu gün, 17:19

Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib

Bu gün, 17:11

Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Bu gün, 17:05

İqtisadi inkişafdan qlobal investisiyalara: Azərbaycanın yeni investisiya imkanları - ŞƏRH

Bu gün, 17:02

Azərbaycanın səfiri etimadnaməsini İtaliya Prezidentinə təqdim edib

Bu gün, 16:55

Hindistan şirkəti Azərbaycanda qablaşdırma məhsullarının istehsalı zavodu yaradacaq

Bu gün, 16:48

Gədəbəyin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

Bu gün, 16:45

Bakıda ehtiyatsızlıqdan içilən sirkə 49 yaşlı kişinin həyatına son qoydu

Bu gün, 16:31

Lənkəranda zəlzələ olub

Bu gün, 16:07

Xətainin heykəli üzərinə yazılan yazı ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 15:52

Oktyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 15:40

İnfantino Hövsanda inşa olunan meydançalara baxış keçirib - FOTO

Bu gün, 15:35

Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbçilərinin birgə təlimindən görüntülər – VİDEO

Bu gün, 15:33

Myanma ordusunun Arakanda hava zərbəsi: 50 nəfər ölüb

Bu gün, 15:32

AZAL Turizm İşçiləri Günü münasibətilə sərnişinlərə xüsusi təkliflər təqdim edir

Bu gün, 15:30

Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

Bu gün, 15:02

Qəzzada ölənlərin sayı 74 min 23-ə yüksəlib

Bu gün, 14:39
Bütün xəbərlər