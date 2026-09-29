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“Avant Group”un rəhbəri Əli Hüseynov II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda müasir investorların yanaşmalarından danışıb - FOTO

1news Redaksiyası10:28 - Bu gün
“Avant Group”un rəhbəri Əli Hüseynov II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda müasir investorların yanaşmalarından danışıb - FOTO

Sentyabrın 26-da Bakıda, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçirilib.

Forum bu il “Parçalanmış dünyada etimadın bərpası: Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi” mövzusu ətrafında dövlət və biznes nümayəndələrini, investorları və müxtəlif sahələr üzrə ekspertləri bir araya gətirib.

Forum çərçivəsində “İnvestisiya üçün yeni üfüqlər: daşınmaz əmlak, turizm və şəhərsalma” mövzusunda panel müzakirəsi də keçirilib. Paneldə Avant Group Direktorlar Şurasının sədri Əli Hüseynov spiker qismində çıxış edərək daşınmaz əmlak sektorunda dəyişən investor və alıcı gözləntiləri, müasir yaşayış və çoxfunksiyalı layihələrinin inkişafı, eləcə də beynəlxalq tərəfdaşlığın layihələrin kommersiya dəyərinə və qlobal mövqelənməsinə təsiri barədə fikirlərini bölüşüb.

Çıxış zamanı Əli Hüseynov qeyd edib ki, bu gün insanlar artıq yalnız mənzil və ya kvadratmetr deyil, bütöv bir yaşayış mühiti, həyat tərzi və uzunmüddətli dəyər əldə etməyə çalışırlar. Onun sözlərinə görə, xüsusilə Bakının son illərdə daha beynəlxalq, əlaqəli və müasir şəhər mühitinə çevrilməsi alıcıların gözləntilərinin də dəyişməsinə səbəb olub.

Onun sözlərinə görə, əvvəlki illərdə alıcıların əsas sualları mənzilin sahəsi, mərtəbəsi və mənzərəsi ilə bağlı olduğu halda, bu gün məktəbə və digər sosial infrastruktura yaxınlıq, piyada əlçatanlığı, ictimai məkanların keyfiyyəti, binanın idarə olunması və yaradılan icmanın uzunmüddətli perspektivi kimi məsələlər daha çox ön plana çıxır.

Bu dəyişikliklərin layihələndirmə prosesinə də birbaşa təsir etdiyini vurğulayan Əli Hüseynov bildirib ki, müasir inkişaf konsepsiyasında əvvəlcə yalnız bina deyil, şəhər, lokasiya və icma nəzərə alınmalıdır. Mobillik, yaşıllaşdırma, pərakəndə ticarət, sosial infrastruktur, ictimai məkanlar və uzunmüddətli idarəetmə layihənin ilkin mərhələsindən etibarən planlaşdırmanın ayrılmaz hissəsinə çevrilir.

Çıxışda investorların yanaşmasında baş verən dəyişikliklərə də toxunulub. Sədr qeyd edib ki, kapital daha seçici xarakter alır və investorlar yalnız gözlənilən gəlirliliyə deyil, eyni zamanda korporativ idarəetmə, icra imkanları, şəffaflıq, development komandasının keyfiyyəti və şirkətin layihəyə uzunmüddətli bağlılığı kimi amillərə də diqqət yetirirlər.

Bu kontekstdə Avant Group-un inkişaf strategiyasından danışan şirkətin rəhbəri qeyd edib ki, şirkət 2010-cu ildə tikinti şirkəti kimi fəaliyyətə başlayıb və zamanla tikinti, məhsul inkişafı, kommersiya strategiyası və uzunmüddətli idarəetməni özündə birləşdirən tam dövrəli inkişaf modelinə keçib.

“Nəticədə bazar yalnız nə satdığınızı xatırlamır. Bazar sizin nə yaratdığınızı xatırlayır”, - deyə Avant Group rəhbəri vurğulayıb.

Panelin digər istiqaməti beynəlxalq memarlar, qonaqpərvərlik sektoru üzrə operatorlar və strateji tərəfdaşların daşınmaz əmlak layihələrinin inkişafında roluna həsr olunub.

Avant Group Direktorlar Şurasının sədri Əli Hüseynovun sözlərinə görə, beynəlxalq tərəfdaşlıq yalnız tanınmış adın layihəyə gətirilməsi ilə məhdudlaşmamalı, real əlavə dəyər yaratmalıdır. Beynəlxalq memarlar qlobal təcrübə və yeni yanaşmalar təqdim etməklə layihənin memarlıq və dizayn səviyyəsini yüksəldə, qonaqpərvərlik sektoru üzrə operatorlar isə layihənin konsepsiyasının hazırlanmasından başlayaraq xidmət standartlarının müəyyənləşdirilməsi, imkan və xidmətlərin formalaşdırılması, idarəetmə və istifadəçi təcrübəsinin yaradılmasına qədər müxtəlif mərhələlərə təsir göstərə bilərlər. Eyni zamanda, beynəlxalq investisiya tərəfdaşları maliyyələşdirmə ilə yanaşı, institusional yanaşma, idarəetmə standartları, beynəlxalq əlaqələr və yeni bazarlara çıxış imkanları təqdim edə bilərlər.

Çıxış zamanı Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsinin ölkənin şəhərsalma və investisiya potensialının qlobal səviyyədə görünürlüğünü artırdığı da vurğulanıb. COP29 və World Urban Forum kimi tədbirlərin Bakının şəhər, davamlılıq və urban inkişaf mövzularında beynəlxalq diqqət mərkəzinə çıxmasına töhfə verdiyi qeyd olunub.

“Yerli developer olaraq bizim rolumuz bu iki dünyanı birləşdirməkdir. Beynəlxalq tərəfdaşlar qlobal bilik və standartlar gətirir. Biz isə yerli bilik, icra imkanları, tikinti təcrübəsi və bazarı anlama üstünlüyünü təqdim edirik. Bu iki tərəf düzgün şəkildə birləşdikdə, siz artıq sadəcə Bakıda layihə inşa etmirsiniz. Siz Bakıdan dünyada rəqabət apara biləcək layihə yaradırsınız”, - deyə Əli Hüseynov fikirlərini yekunlaşdırıb.

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