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Cəmiyyət

Avro və rubl ucuzlaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Qafar Ağayev09:23 - Bu gün
Avro və rubl ucuzlaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi isə 0,0346 manata, Rusiyanın 100 rublu 2,0186 manata, avro isə 1,9129 manata kimi ucuzlaşıb.

Valyuta

Kod

Kurs

1 ABŞ dolları

USD

1,7

1 Avro

EUR

1,9129

1 Avstraliya dolları

AUD

1,1787

1 Belarus rublu

BYN

0,5638

1 BƏƏ dirhəmi

AED

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0,1253

1 Çexiya kronu

CZK

0,0782

1 Çin yuanı

CNY

0,2535

1 Danimarka kronu

DKK

0,2559

1 Gürcüstan larisi

GEL

0,6531

1 Honq Konq dolları

HKD

0,2166

1 Hindistan rupisi

INR

0,0177

1 Britaniya funt sterlinqi

GBP

2,2458

1 İsveç kronu

SEK

0,1695

1 İsveçrə frankı

CHF

2,0488

1 İsrail şekeli

ILS

0,5538

1 Kanada dolları

CAD

1,196

1 Küveyt dinarı

KWD

5,5041

100 Qazaxıstan tengəsi

KZT

0,384

1 Qətər Realı

QAR

0,4664

1 Qırğızıstan somu

KGS

0,0194

100 Macarıstan forinti

HUF

0,5184

1 Moldova leyi

MDL

0,0958

1 Norveç kronu

NOK

0,1767

100 Özbəkistan somu

UZS

0,0144

100 Pakistan rupisi

PKR

0,6136

1 Polşa zlotısı

PLN

0,4371

1 Rumıniya leyi

RON

0,3581

100 Rusiya rublu

RUB

2,0186

1 Serbiya dinarı

RSD

0,0163

1 Sinqapur dolları

SGD

1,3287

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

0,4528

1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

xdr

2,3051

1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,0346

1 Türkmənistan manatı

TMT

0,4857

1 Ukrayna qrivnası

UAH

0,0378

100 Yaponiya yeni

JPY

1,0769

1 Yeni Zelandiya dolları

NZD

0,9543

1 Qızıl

XAU

7114,3555

1 Gümüş

XAG

104,0733

1 Platin

XPT

2958,034

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