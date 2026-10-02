Ermənistanda daha bir hərbçi öldü
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müqaviləli hərbi qulluqçusu ölüb.
1news.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Pastinfo” Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Nazirlikdən bildirilib ki, ilkin məlumata görə, hərbçinin ölümü xidmətlə əlaqəli olmayan səbəbdən qəfil baş verib.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torosyan hadisənin Sisian hərbi hissəsi ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirib.
Qeyd olunub ki, nazirlik, bir qayda olaraq, hərbi xidmətlə əlaqəli olmayan ölüm halları barədə məlumat yaymır.
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