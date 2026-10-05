 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:34 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9014 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,26 % artaraq 2,0238 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9014

100 Rusiya rublu

2,0238

1 Avstraliya dolları

1,1794

1 Belarus rublu

0,5638

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1262

1 Çexiya kronu

0,0778

1 Çin yuanı

0,2535

1 Danimarka kronu

0,2544

1 Gürcü larisi

0,6550

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2458

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1686

1 İsveçrə frankı

2,0483

1 İsrail şekeli

0,5570

1 Kanada dolları

1,1902

1 Küveyt dinarı

5,5009

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3785

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5157

1 Moldova leyi

0,0958

1 Norveç kronu

0,1759

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6136

1 Polşa zlotası

0,4333

1 Rumıniya leyi

0,3556

1 Serbiya dinarı

0,0163

1 Sinqapur dolları

1,3262

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3019

Türk lirəsi

0,0346

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0378

Yapon yeni

1,0754

Yeni Zelandiya dolları

0,9504

Qızıl

7025,2755

Gümüş

103,5511

Platin

2908,0710

Palladium

1988,2180

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