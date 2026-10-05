AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9014 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,26 % artaraq 2,0238 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9014
|
100 Rusiya rublu
|
2,0238
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1794
|
1 Belarus rublu
|
0,5638
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1262
|
1 Çexiya kronu
|
0,0778
|
1 Çin yuanı
|
0,2535
|
1 Danimarka kronu
|
0,2544
|
1 Gürcü larisi
|
0,6550
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0177
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2458
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1686
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0483
|
1 İsrail şekeli
|
0,5570
|
1 Kanada dolları
|
1,1902
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5009
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3785
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5157
|
1 Moldova leyi
|
0,0958
|
1 Norveç kronu
|
0,1759
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6136
|
1 Polşa zlotası
|
0,4333
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3556
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0163
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3262
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3019
|
Türk lirəsi
|
0,0346
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0378
|
Yapon yeni
|
1,0754
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9504
|
Qızıl
|7025,2755
|
Gümüş
|103,5511
|
Platin
|
2908,0710
|
Palladium
|
1988,2180