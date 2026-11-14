 Naxçıvanda deputat qəzaya düşüb, 1 nəfər ölüb, 2-si xəsarət alıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Naxçıvanda deputat qəzaya düşüb, 1 nəfər ölüb, 2-si xəsarət alıb

1news Redaksiyası13:35 - Bu gün
Naxçıvanda deputat qəzaya düşüb, 1 nəfər ölüb, 2-si xəsarət alıb

Gecə saatlarında Naxçıvan-Ordubad magistral yolunda, Aşağı Əylis kəndi yaxınlığında baş verən qəzada xəsarət alanların vəziyyəti məlum olub.

1news.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasından APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, qəza zamanı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan 1994-cü il təvəllüdlü Məmmədov Əmrah İmamverdi oğlu reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. 1990-cı il təvəllüdlü, Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatı Zeynalov Təbriz Eyvaz oğlunun müalicəsi isə neyrocərrahiyə şöbəsində aparılır. Xəsarət alan hər iki şəxsin vəziyyətinin stabil, orta-ağır olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, "Hyundai" markalı avtomobilin aşması nəticəsində 1990-cı il təvəllüdlü Hüseynalı Hüseynəliyev vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, qəzaya düşənlərin hər üçü qazidir.

Paylaş:
120

Aktual

Cəmiyyət

Yağış yağacaq, külək güclənəcək - Sabahın havası açıqlandı

Cəmiyyət

Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 2,8 dollar artdı

Cəmiyyət

Füzulidə ağır qəza: 3 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb

Cəmiyyət

Kamran Əliyev argentinalı həmkarları ilə görüşlər keçirib

Allahşükür Paşazadə Omana gedəcək

Məhkəmə "Bəxtiyar Dali" ilə bağlı qərar verdi

Ağır qəzada ölənlər müəllim və şagirdləri imiş... - FOTO

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə Prezidenti: Azərbaycanın Vətən müharibəsində Qələbəsi Cənubi Qafqaz tarixində yeni səhifə açıb

Bakının mərkəzi küçələrində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər keçirilir - FOTO

Bayram tətilində bölgə yollarında qəzalar artır - DYP-dən XƏBƏRDARLIQ

Pensiyaların ödəniləcəyi tarix AÇIQLANDI

Son xəbərlər

Kamran Əliyev argentinalı həmkarları ilə görüşlər keçirib

Bu gün, 15:28

Allahşükür Paşazadə Omana gedəcək

Bu gün, 15:08

Məhkəmə "Bəxtiyar Dali" ilə bağlı qərar verdi

Bu gün, 14:44

Ağır qəzada ölənlər müəllim və şagirdləri imiş... - FOTO

Bu gün, 14:13

Qaradağda evdən 7050 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:40

Naxçıvanda deputat qəzaya düşüb, 1 nəfər ölüb, 2-si xəsarət alıb

Bu gün, 13:35

Dövlət Xidmətinin əməkdaşı vəfat edib

Bu gün, 13:02

Yağış yağacaq, külək güclənəcək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:45

ABŞ-də ada yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir: Əhali azalır, dəniz səviyyəsi yüksəlir

Bu gün, 12:32

Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilir - VİDEO

Bu gün, 12:06

Azərbaycanda daha 55 peşə və kvalifikasiya standartı hazırlanır

Bu gün, 11:56

NVIDIA qalmaqalında ABŞ-nin ticarət naziri də hədəfə gəlib: İfadəyə çağırılıb

Bu gün, 11:29

Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

Bu gün, 11:06

FHN-dən qeyri-sabit hava ilə bağlı əhaliyə MÜRACİƏT

Bu gün, 11:03

ABŞ-də tankerin çırpıldığı kruiz gəmisi aşıb: 32 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 10:44

Azərbaycanda ötən gün 59 şübhəli şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:37

Bakıda və bir sıra rayonlarda küləyin sürəti 18 m/s-dək güclənib – Faktiki hava

Bu gün, 10:30

Paşinyan dekabrda Rusiyaya üç dəfə səfər edəcək

Bu gün, 10:11

Hörmüz boğazında minaya düşən tankerdə yanğın baş verib

Bu gün, 10:08

“Microsoft”un xidmətlərində qlobal nasazlıq: 74 ölkədə milyonlarla istifadəçi təsirlənib

Bu gün, 09:53
Bütün xəbərlər