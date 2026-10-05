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Estoniya Rusiya ilə sərhədə elit qoşunlar yerləşdirir

1news Redaksiyası10:20 - Bu gün
Estoniya Rusiya ilə sərhədə elit qoşunlar yerləşdirir

Estoniya Rusiya ilə sərhədə yaxın ərazilərə elit hərbi hissələrini və qoşun birləşmələrini yerləşdirməyə başlayıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" məlumat yayıb.

Məlumata görə, Estoniya briqadasının bölmələri Rusiya sərhədindən cəmi 50 kilometr aralıda yerləşən Yıhvi şəhərinə köçürülür və orada hərbçilər üçün yeni irimiqyaslı obyektlər tikilir.

Bundan əlavə, Narva şəhərində min nəfərlik hərbi bazanın yaradılması nəzərdə tutulur.
 
 

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