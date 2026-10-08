 Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü "Olimpiakos"un düşərgəsində | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü "Olimpiakos"un düşərgəsində

1news Redaksiyası16:32 - Bu gün
Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü "Olimpiakos"un düşərgəsində

"Qarabağ" Akadamiyasının futbolçusu Əli İbrahim "Olimpiakos" klubunda təcrübə keçmək üçün Yunanıstana yollanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a açıqlamasında Ağdam təmsilçisinin Futbol Akademiyasının meneceri Nail Kərimov bildirib.

O, Azərbaycanın U-20 millisinin üzvünün hazırda Afinada olduğunu söyləyib:

"Əli İbrahim şəxsi təşəbbüsü, bizim klubun da icazəsi ilə birhəftəlik "Olimpiakos"un düşərgəsinə yollanıb".

N.Kərimov hücumçunun sözügedən kluba mümkün transferinə də toxunub:

"Hazırda belə söhbət və ya müzakirə yoxdur. Futbolçumuz təcrübə keçmək üçün Yunanıstan təmsilçisinin düşərgəsindədir. Gələcəkdə əlavə nəsə olsa, danışa bilərik".

Paylaş:
129

Aktual

Cəmiyyət

İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfransın yekun bəyannaməsi qəbul edilib

Mövqe

Bakıda taksi çatışmazlığı var, yoxsa taksilər çoxdur? “Fərqlənmə nişanı” nəyi dəyişir?

Siyasət

Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsinə münasibət bildirib

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri TRIPP layihəsi çərçivəsində elektrik xətləri ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər

İdman

"Araz-Naxçıvan" ev oyunlarını Şamaxıda keçirməyə davam edəcək

Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü "Olimpiakos"un düşərgəsində

Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha dörd cüdoçusu mübarizəyə başlayır

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə start verilib

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Harri Keyn "Bavariya" ilə yeni müqavilə müddətini razılaşdırıb

Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb

Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə başladı

Ağadadaş Salyanski: "U-21 millisindəki nəticəmiz həmişə yadımızda qalacaq"

Son xəbərlər

Fransada davam edən etirazlarla bağlı Bakı Təşəbbüs Qrupunun bəyanatı

Bu gün, 19:20

İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfransın yekun bəyannaməsi qəbul edilib

Bu gün, 17:56

Bakıda taksi çatışmazlığı var, yoxsa taksilər çoxdur? “Fərqlənmə nişanı” nəyi dəyişir?

Bu gün, 17:54

Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsinə münasibət bildirib

Bu gün, 17:47

Sezen Aksu xəstəxanaya yerləşdirildi

Bu gün, 17:47

Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən əcnəbilər saxlanılıb

Bu gün, 17:42

MKA: Bəzi informasiya sistemlərinə qarşı kibertəhlükələr müşahidə olunur

Bu gün, 17:23

"Araz-Naxçıvan" ev oyunlarını Şamaxıda keçirməyə davam edəcək

Bu gün, 17:16

Nazirlik: Sosial rifahın təminatı istiqamətində növbəti mühüm addımlar atılacaq

Bu gün, 17:11

Məleykə Əsədovanın bacısı qızı İranda vəfat etdi

Bu gün, 17:09

AnewZ-də “İsrail – müharibənin üç ili” sənədli filminin premyerası keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:04

Şəmkirdə bazarda yoxlama keçirilib, nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 16:51

Nobel Ədəbiyyat Mükafatının qalibi açıqlandı

Bu gün, 16:48

Rusiyanın Ukraynada avtobus dayanacağına hücumunda 33 nəfər ölüb

Bu gün, 16:44

Cəbrayılda mina partlayıb, xəsarət alan var

Bu gün, 16:34

Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü "Olimpiakos"un düşərgəsində

Bu gün, 16:32

Bakıda “Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Konserti” keçiriləcək

Bu gün, 16:27

Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri TRIPP layihəsi çərçivəsində elektrik xətləri ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər

Bu gün, 16:03

Azərbaycan və Gürcüstan arasında investisiya əməkdaşlığı müzakirə olunub

Bu gün, 15:51

Ermənistanda insan alveri ilə məşğul olan əcnəbilər saxlanılıb

Bu gün, 15:38
Bütün xəbərlər