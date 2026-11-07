 Azərbaycan gimnastı Dünya çempionatında finala yüksəldi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Azərbaycan gimnastı Dünya çempionatında finala yüksəldi

1news Redaksiyası11:03 - Bu gün
Azərbaycan gimnastı Dünya çempionatında finala yüksəldi

Çinin Nankin şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tamblinq üzrə 39-cu Dünya çempionatından sevindirici xəbərlər gəlməyə davam edir.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından verilən məlumata görə, noyabrın 7-də batut gimnastikası üzrə qadınların fərdi proqramında yarımfinal mərhələsində çıxış edən milli komandamızın üzvü Selcan Mahsudova uğurlu çıxışı ilə adını Dünya çempionatının finalçıları sırasına yazdırıb.

Gimnastımız yarımfinalda 56.140 xal toplayaraq 6-cı pillədən final mərhələsinə yüksəlib və dünyanın ən güclü batut gimnastları arasında medallar uğrunda mübarizə aparmaq hüququ qazanıb.

Selcan Mahsudovanın əldə etdiyi nəticənin diqqətçəkən məqamlarından biri də onun Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının çempionu Bryony Page-i 6 pillə qabaqlayaraq finala vəsiqə qazanması olub.

Kişilərin fərdi proqramında ölkəmizi təmsil edən Maqsud Mahsudov isə yarımfinal mərhələsində 37.850 xal toplayaraq mübarizəni 20-ci pillədə başa vurub.

Xatırladaq ki, Selcan Mahsudova və Maqsud Mahsudov Dünya çempionatında qarışıq sinxron proqramda da uğurlu çıxış edərək final mərhələsinə yüksəliblər. Beləliklə, Selcan Mahsudova Nankində həm fərdi, həm də qarışıq sinxron proqramda final həyəcanı yaşayacaq.

Dünya çempionatında Azərbaycan gimnastlarının mübarizəsi davam edir.

Paylaş:
167

Aktual

Rəsmi

Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Mövqe

Səhnədən cəbhəyə yollanan müğənni: “Həmin günlər həyatımın ən şərəfli günləri idi”

Rəsmi

Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib - ADLAR

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Xankəndi Stadionunun açılışında iştirak edib

İdman

Azərbaycan gimnastı Dünya çempionatında finala yüksəldi

AFFA səkkiz komandaya texniki məğlubiyyət verdi

"Mingəçevir" 3000 manat cərimələnib, komandaya texniki məğlubiyyət verilib

Nəriman Axundzadə: "Ərzurumspor"da daha çox forma şansı qazanacağıma inanıram"

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

UEFA Çempionlar Liqası: IV tura 9 oyunla start veriləcək

"Kəpəz" klubunun futbolçusu Azuma Abubakar "İmişli" ilə matçda iştirak etməyəcək

UEFA Çempionlar Liqasında IV turun növbəti oyunları keçiriləcək

Azərbaycan gimnastı Dünya çempionatında finala yüksəldi

Son xəbərlər

Biləsuvarda kişinin meyiti qəbiristanlıqda aşkarlandı

Bu gün, 15:21

ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki səfirliklərindən vətəndaşlara xəbərdarlıq: Bölgədə hərbi gərginlik arta bilər

Bu gün, 15:15

Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, ölən var

Bu gün, 14:39

İlham Əliyev Ağdam Zeytun müəssisəsində yaradılan şəraitlə tanış olub

Bu gün, 14:31

Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 14:18

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 13:59

Səhnədən cəbhəyə yollanan müğənni: “Həmin günlər həyatımın ən şərəfli günləri idi”

Bu gün, 13:54

Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib - ADLAR

Bu gün, 13:42

İlham Əliyev Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi ilə tanış olub

Bu gün, 13:19

Kamaləddin Qafarov: Şuşa zəfəri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir

Bu gün, 13:13

Bayram günlərində Bakı metropolitenində gücləndirilmiş rejimində işləyəcək

Bu gün, 13:04

İntensiv yağış yağacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:56

Yağışa görə Bakıda bəzi yollarda sürət endirildi

Bu gün, 12:34

Prezident İlham Əliyev Xankəndi Stadionunun açılışında iştirak edib

Bu gün, 12:13

Bəzi yerlərə qar yağıb - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 12:11

Samir Hümbətov: 8 Noyabr Zəfəri regionda geosiyasi qüvvələr nisbətini Azərbaycanın xeyrinə dəyişdi

Bu gün, 11:52

Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çində 7-ci Dünya Media Sammitində iştirak edir

Bu gün, 11:23

AMEA: Ramiz Mehdiyevin İsa Həbibbəyliyə vəzifə verəcəyi ilə bağlı məlumatlar qarayaxmadır

Bu gün, 11:12

Prezident Qarabağ Universitetinin Klinikasının Təcili tibbi yardım şöbəsinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 11:07

Azərbaycan gimnastı Dünya çempionatında finala yüksəldi

Bu gün, 11:03
Bütün xəbərlər