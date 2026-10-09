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İqtisadiyyat

AMB həftənin sonuncu valyuta məzənnələrini açıqladı

1news Redaksiyası09:48 - Bu gün
AMB həftənin sonuncu valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, oktyabrın 9-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0345 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 1,9998 manata, avro isə 1,9093 manatadək bahalaşıb.

Valyuta

Kod

Kurs

1 ABŞ dolları

USD

1,7

1 Avro

EUR

1,9093

1 Avstraliya dolları

AUD

1,1865

1 Belarus rublu

BYN

0,5638

1 BƏƏ dirhəmi

AED

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0,1268

1 Çexiya kronu

CZK

0,0783

1 Çin yuanı

CNY

0,2538

1 Danimarka kronu

DKK

0,2554

1 Gürcüstan larisi

GEL

0,6543

1 Honq Konq dolları

HKD

0,2166

1 Hindistan rupisi

INR

0,0176

1 Britaniya funt sterlinqi

GBP

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1 İsveç kronu

SEK

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1 İsveçrə frankı

CHF

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1 İsrail şekeli

ILS

0,5567

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CAD

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1 Küveyt dinarı

KWD

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100 Qazaxıstan tengəsi

KZT

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1 Qətər Realı

QAR

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KGS

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HUF

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1 Moldova leyi

MDL

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1 Norveç kronu

NOK

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100 Özbəkistan somu

UZS

0,0144

100 Pakistan rupisi

PKR

0,6116

1 Polşa zlotısı

PLN

0,4361

1 Rumıniya leyi

RON

0,3572

100 Rusiya rublu

RUB

1,9998

1 Serbiya dinarı

RSD

0,0163

1 Sinqapur dolları

SGD

1,3289

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SAR

0,4528

1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

xdr

2,2981

1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,0345

1 Türkmənistan manatı

TMT

0,4857

1 Ukrayna qrivnası

UAH

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100 Yaponiya yeni

JPY

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1 Yeni Zelandiya dolları

NZD

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XAU

7112,1285

1 Gümüş

XAG

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