 Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycanda din dövlətdən, məktəb də dindən ayrıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycanda din dövlətdən, məktəb də dindən ayrıdır”

Qafar Ağayev17:44 - Bu gün
Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycanda din dövlətdən, məktəb də dindən ayrıdır”

“Azərbaycanda din dövlətdən, məktəb də dindən ayrıdır”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə “Real TV”yə müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, dövlətin qərarlarına qarşı çıxmaq iqtidarında olmasalar da, vətəndaş kimi fikir bildirmək hüquqları var:

“Əvvəlki dövrlərdə də hicab məsələsi gündəmə gətirilib. Mən hicabın müzakirə mövzusu olmadığını bəyan etmişəm. Bu gün də eyni fikirdəyəm.

Hicab Allahın bizə göndərdiyi vacib məsələdir. Onun necə, hansı formada və hansı yaşda müsəlmanlar tərəfindən istifadə edilməsini alimlər bilirlər. Məktəbli formaları ilə bağlı qaydalarda hicabdan bəhs olunmayıb. Azərbaycanda da hicab qadağan edilməyib. Mən hicabın qadağan olunduğunu heç yerdə görmürəm. Mədrəsələr və dini tədris ocaqları var, insanlar, uşaqlar da hicablı şəkildə orada təhsil alırlar. Amma dövlət məktəbləri ilə bağlı belə bir qərar qəbul edilib.

Çox təəssüflənirəm ki, bəzi qüvvələr həm ölkə daxilində, həm də xaricdə Azərbaycanda İslama və müsəlmanlara əziyyət verildiyi, onların sıxışdırıldığı barədə fikirlər yaymağa çalışırlar. Bu məsələni siyasiləşdirirlər və bu, məni narahat edir. Məktəbli formalarından siyasi məqsədlər üçün istifadə edərək dövlətçiliyə qarşı çıxır, müəyyən insanları dövlətə qarşı qaldırırlar. Bu, qəbuledilməzdir. Çünki insanlar Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etmək üçün canlarından, qanlarından keçiblər.

Bir çox dövlətlərdə oluram, Dünya Müsəlmanlarının Ağsaqqallar Şurasının üzvüyəm. Əbəs yerə ora seçilməmişik. Azərbaycanın yaratdığı şərait sayəsində bizi orada nümunə kimi görürlər”, – deyə Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə qeyd edib.

Paylaş:
80

Aktual

Siyasət

Milli Məclisin işçi qrupundan Türkiyəyə mesaj: Münasibətlərə xələl gətirən açıqlamalardan çəkinin

Cəmiyyət

Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycanda din dövlətdən, məktəb də dindən ayrıdır”

Siyasət

XİN-dən Qara və Azov dənizlərində işləyənlərə ÇAĞIRIŞ

Mövqe

Baba Vəziroğlu: Azərbaycanda yaşayan hər kəs öz dini baxışlarını, təriqətini və inancını məktəbə gətirə bilməz

Cəmiyyət

“Bizi bəzi dövlətlərlə qarşıdurmaya sürükləmək istəyən qüvvələr var”

Şeyxülislam: Bəzi insanlardan dövlətə qarşı istifadə etmək istəyənlər var

Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycanda din dövlətdən, məktəb də dindən ayrıdır”

Azərbaycanın müdafiə naziri Kamboca Krallığının Baş naziri ilə görüşüb

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

Zöhrab Əliyev: Azərbaycanın aviasiya və turizm potensialı bugünkü göstəricilərdən xeyli yüksəkdir

Jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarı üzərindəki barelyef bərpa edilib

Azərbaycan Avstraliyadan albalı və gilas idxalını bərpa edib

Son xəbərlər

“Bizi bəzi dövlətlərlə qarşıdurmaya sürükləmək istəyən qüvvələr var”

Bu gün, 17:58

Şeyxülislam: Bəzi insanlardan dövlətə qarşı istifadə etmək istəyənlər var

Bu gün, 17:57

İqtisadi Şurada neft-qaz sənayesi müzakirə olundu – Tapşırıqlar verildi

Bu gün, 17:54

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Laos Prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 17:48

Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycanda din dövlətdən, məktəb də dindən ayrıdır”

Bu gün, 17:44

Azərbaycanın müdafiə naziri Kamboca Krallığının Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:15

XİN-dən Qara və Azov dənizlərində işləyənlərə ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 17:12

Baba Vəziroğlu: Azərbaycanda yaşayan hər kəs öz dini baxışlarını, təriqətini və inancını məktəbə gətirə bilməz

Bu gün, 17:09

Milli Məclisin işçi qrupundan Türkiyəyə mesaj: Münasibətlərə xələl gətirən açıqlamalardan çəkinin

Bu gün, 17:01

Gürcüstandan gələn yük maşınında külli miqdarda bəyan edilməmiş dərman tapıldı

Bu gün, 16:50

Azərbaycan atleti Kənan Vəliyev 2 il müddətinə diskvalifikasiya olunub

Bu gün, 16:43

İlham Əliyevin Laos Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:35

Sənan Həsənov: “Məktəb dini atributların nümayiş etdirildiyi məkan deyil”

Bu gün, 16:24

Azərbaycan və Özbəkistan Mərkəzi Bankları əməkdaşlığı dərinləşdirir

Bu gün, 16:13

İtkin hərbçilərin axtarışı zamanı şəhid olan İlkinin anası vəfat etdi

Bu gün, 16:13

Azərbaycanda ilk dəfə meyitdən ürək köçürülən Rəşad vəfat etdi

Bu gün, 15:59

Zamanları birləşdirən ipək tel: Kəlağayı – Azərbaycanın milli irsi və canlı yaddaşı

Bu gün, 15:55

Eynulla Mədətli: “Məktəblərdə vahid forma qərarı gecikmiş addım idi”

Bu gün, 15:42

Qaradağda məktəb direktorunun avtomobilini yandıran şəxs həbs edilib

Bu gün, 15:36

ƏMAS-da əvvəlki iş yerlərinə dair arayış əldə etmək mümkün olub

Bu gün, 15:34
Bütün xəbərlər