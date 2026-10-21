 Avro ucuzlaşdı, rubl bahalaşdı - AMB valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Avro ucuzlaşdı, rubl bahalaşdı - AMB valyuta məzənnələrini açıqladı

1news Redaksiyası09:39 - Bu gün
Avro ucuzlaşdı, rubl bahalaşdı - AMB valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az  xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % azalaraq 1,9082 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43 % artaraq 2,0619 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9082

100 Rusiya rublu

2,0619

1 Avstraliya dolları

1,1917

1 Belarus rublu

0,5530

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1284

1 Çexiya kronu

0,0785

1 Çin yuanı

0,2545

1 Danimarka kronu

0,2553

1 Gürcü larisi

0,6547

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2735

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1715

1 İsveçrə frankı

2,0592

1 İsrail şekeli

0,5498

1 Kanada dolları

1,2088

1 Küveyt dinarı

5,4862

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3776

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5239

1 Moldova leyi

0,0948

1 Norveç kronu

0,1808

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6115

1 Polşa zlotası

0,4370

1 Rumıniya leyi

0,3583

1 Serbiya dinarı

0,0162

1 Sinqapur dolları

1,3305

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3029

Türk lirəsi

0,0343

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0377

Yapon yeni

1,0754

Yeni Zelandiya dolları

0,9644

Qızıl

6995,4575

Gümüş

97,4334

Platin

2787,2605

Palladium

1859,0350

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